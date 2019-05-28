«Ей платили от 6000 до 7000 евро в день». СМИ нашли «загадочную русскую», которая привела к отставке канцлера Австрии

Племянница российского олигарха, с которой бывший вице-канцлер и экс-лидер Австрийской партии свободы Хайнц-Кристиан Штрахе вел переговоры об инвестициях в выборы в Австрии, оказалась боснийкой. Из-за этой женщины Штрахе ушел в отставку, а австрийский парламент впервые за 75 лет сместил действующего канцлера.

«Дама говорит на четырех языках, в том числе на идеальном русском, изучает сельскохозяйственные науки в Боснии и соответствует тому типу женщины, который интересует мистера Штрахе. Говорят, что ей платили от 6000 до 7000 евро в день», – сообщает 28 мая издание Kronen Zeitung, которое бывший вице-канцлер предлагал купить «загадочной русской» для последующей агитации.

Видео с женщиной, которое привело к политическому кризису в Австрии, сняли частный детектив и венский адвокат, которые и привлекли студентку. Ее подобрали «исходя из вкусов Штрахе». Для того, чтобы все выглядело правдоподобно, заговорщики также сняли коттедж на Ибице, чтобы политик смог полностью расслабиться.

Авторы компромата ранее предлагали купить видеозапись за 1,5 млн евро, однако итоговая цена составила 600 тысяч евро. Первыми запись опубликовали издания Der Spiegel и Suddeutsche Zeitung.

Личность девушки долгое время оставалась загадкой. Австрийские журналисты предположили, что это российская телеведущая Лера Кудрявцева. В своем Instagram россиянка пригрозила австрийским газетам международным судом.





