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Финляндия
28.05.2019 18:41
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Помешательство в масштабах страны. Как Финляндия отпраздновала победу на ЧМ

Финляндия стала чемпионом мира по хоккею в третий раз. Страну охватил такой кураж, что даже пилоты и священники не смогли удержаться. Показываем, как это было.

Помешательство в масштабах страны. Как Финляндия отпраздновала победу на ЧМ

скриншот с https://twitter.com/leijonat

Народные гулянья с налётом Дня ВДВ

Победа сборной на чемпионате мира по хоккею стала национальным праздником для всей Финляндии. Вечером 26 мая более 2 млн человек — почти полстраны — с замиранием сердца смотрели решающий матч по телевизору. Как только прозвучал финальный свисток, многие ринулись на улицу. Такова традиция: отмечать крупную победу вместе на главной площади города. В Хельсинки первые опьянённые победой финны нырнули в фонтан Хавис Аманда на Торговой площади уже через 10 минут после окончания матча – это ещё одна традиция особо разгорячённых фанатов. Кто-то даже притащил резиновую лодку. Десять тысяч безумно радостных финнов громко выкрикивали имена победителей.

Источник видео: Youtube.com (Timo Wilderness)



Буйство, несмотря на то что был уже понедельник, продолжалось до середины ночи, а самые стойкие продержались до шести утра. Полиция лишь аккуратно предупреждала в Twitter: «Фейерверки запрещены». И тут же добавляла снисходительно: «Полиция просит избегать их использования в толпе». Празднества проходили во всех городах Суоми.

Источник видео: Youtube.com (Accidental Arts)

Главная звезда финского хоккея Теему Селянне, уже завершивший свою карьеру, написал в Twitter: «Наша страна будет праздновать это долго и долго». И оказался прав.

Сопровождение ВВС и толпа на 50 тысяч

Самолёт с победителями на борту 27 мая встретили по-чемпионски. Предыдущие два раза — в 1994-м и 2014-м — победителей сопровождали истребители Hornet, однако на этот раз из-за учений их заменили лёгкие штурмовики Hawk в раскраске финского флага.

Finnish Air Forces

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Обладателей кубка в аэропорту Хельсинки-Вантаа ждала ковровая дорожка, шампанское, объятия родных, толпа репортёров и фанаты.

Огромный праздник в честь чемпионов закатили в парке Кайсаниеми. По данным полиции, на торжество пришли 50 тысяч человек, центр города, в котором по будням обычно тихо и спокойно, встал в одну большую пробку.

На праздник шли целыми семьями, с финскими флагами и в фирменных джерси сборной. Толпа гудела, улюлюкала и не переставала громко повторять кричалки.

«Львов», как называют национальную команду Суоми, поздравил и поблагодарил лично президент Саули Ниинистё, пошутив, что героя финального матча Марко Morko Анттилу, который в плей-офф забил четыре шайбы, включая две в финале, уже прочат на его место.

«Вы, игроки, подарили стране не только блестящее выступление —вы подарили счастье всем финнам. Хочу поблагодарить вас от всей души. В вашей игре было всё. Мы все пережили слёзы радости и поражения, заработав потрясающий опыт. В финале я страшно нервничал после первого периода, но напрасно. Вы сделали это, – цитирует Ниинистё Illta-Sanomat, – [нападающий «Йокерит» Вели-Матти] Савинайнен уже предложил сделать Анттилу президентом страны. Мне повезло, что президентские выборы уже прошли».

Впали в детство

А меж тем главным персонажем и источником вдохновения для создателей мемов стал Morko – персонаж Морра из сказки Туве Янссон про муми-троллей, имя которого в качестве прозвища прилипло» к двухметровому форварду из «Йокерита», капитану Марко Анттиле. Этого книжного героя страшно боятся финские дети, но теперь, похоже, одинокий Морра стал любимцем публики и новым символом сборной — по крайней мере в нынешнем чемпионском составе. «Morko» теперь у всех на устах. А учитывая любовь финнов к кружкам с муми-троллями, бестселлером в эти дни стала кружка «Морра». В стороне от всеобщего веселья не остались даже священники Ново-Валаамского монастыря. На родине Анттилы, в маленьком муниципалитете Лемпяяля, ледовую арену на радостях даже переименовали в «Мёркё-ареену».

Помешательство в масштабах страны. Как Финляндия отпраздновала победу на ЧМ

В Оулу уже нашёлся камень, раскрашенный под Морру, — вероятно, в ближайшее время таких «памятников» прибавится. А вот настоящую скульптуру уже предложили установить в Хельсинки в честь тренера Юкки Ялонена, который привёл команду Суоми к «золоту» уже во второй раз (первый раз — в 2011-м), а в 2016-м под его руководством чемпионом стала молодёжная сборная. При этом особую гордость финны испытывают за тренера потому, что он сумел собрать команду из 18 дебютантов ЧМ. Как выразился спортивный обозреватель Ристо Пакаринен, Ялонен взял мешок с лимонами и сделал из них лимонад.

Фанатское безумие охватило финнов не только на улицах и в свободное время, но и на рабочих местах. Позабыв о холодном спокойствии и законопослушности, они радовались, как дети. Так, пилот авиакомпании Norra («дочка Finnair») Веса-Матти после победы сборной, напомнив о финале ЧМ в Словакии, пропел строчку «Финляндия — новый чемпион!», к нему присоединились и пассажиры.

«В Norra тоже следят за ЧМ и чествуют «Львов» в воздухе. Поздравляем новоиспечённых чемпионов мира! На связи пилот Веса-Матти».

Переоделись с благодарностью к обладателям кубка и каменные стражи вокзала Хельсинки.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Craig N ? (@cmnoverseas)


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