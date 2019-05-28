Росстат: Инфляция в России мешает росту зарплат, зато сокращается безработица

Последний месяц показал, что у россиян зарплаты растут медленнее, чем год назад, и виной тому инфляция. Зато в стране за год почти на 5% сократилось число безработных. Все это следует из данных Росстата, сравнившего во вторник, 28 мая, данные апреля 2018 и 2019 годов.

Если в марте этого года зарплаты выросли на 2,6%, то за апрель всего на 1,6%. Доходы населения сказываются на обороте розничной торговли. Его рост тоже замедляется: с 1,6% в марте до 1,2% в апреле.

При этом потребность компаний в новых рабочих руках растет все медленнее. По сравнению с апрелем прошлого года увеличение составило всего 2,6%, и это минимальное значение с 2015 года.

Общий уровень занятости среди граждан старше 15 лет сейчас составляет, если верить Росстату, 59%. Общее количество трудоспособных граждан — 75 млн человек, или 51% населения. При этом увеличивается количество официально зарегистрировавших себя в статусе безработных. Федеральная служба по труду и занятости признает таковыми 817 тысяч человек на всю страну. Это на 7,8% больше, чем год назад. Итого, если верить госорганам, безработными считаются 4,8% россиян.







В Петербурге трудоспособными значатся по итогам апреля 3,065 млн человек, из них официально безработными – 40,5 тысяч (1,3%). Это лучший показатель на Северо-Западе — в Новгороде числятся неработающими 3,6% населения, в Ненецком автономном округе – 8%.

Тот же Росстат во вторник, 28 мая, сообщил, что почти половина российских семей признались в отсутствии возможности приобретать товары длительного пользования, так как все средства уходят на одежду и еду. Все это накладывается на регистрируемый ведомством рост потребительских цен на 2% с начала года.