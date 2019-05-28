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Общество
28.05.2019 17:46
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«Повторить что? Первую мировую или противостояние наших десантников и солдат НАТО?» Канделаки выступила с экспертным мнением по Косово

Телеведущая и продюсер Тина Канделаки прокомментировала посты в российском сегменте Интернета о последних событиях на Балканах. Солдаты «диванных войск» возмущены задержанием соотечественника и готовы к ответной агресии.

«Читаю комментарии по ситуации в Косово и вижу большое количество текстов в духе "можем повторить". Повторить что? Первую мировую войну, которая привела к революции? Или противостояние наших десантников и солдат НАТО в 99-м, которое могло обернуться третьей?» – от шапкозакидательских настроений 28 мая теледива предостерегает в своем Telegram.

По ее словам, «нет такого количества русской крови, которая могла бы утолить жажду этих воинов от Интернета». «Они живут в условиях мира, который для них отстояли миллионы предков, и совершенно его не ценят. Ни один действительно воевавший человек не хочет никакого повторения», – уверена она.

Своими мыслями Тина Канделаки делится на фоне последних событий в Косово, где вместе с сербами был задержан гражданин России. Балканы всегда были зоной турбулентности в Европе. Тина Канделаки упомянула только о двух эпизодах. После произошедшего в Сараево убийства австрийского эрцгерцога Франца Фердинанда Российская империя, как сербский союзник, была вовлечена в Первую мировую войну, которая привела к поражению, экономическому спаду и, по мнению ряда историков, к революции 1917 года. Марш-бросок российских десантников на Приштину в 1999 году, по сути, стал единственной формой поддержки сербского народа. К тому времени НАТО массированными бомбардировками уже склонило правительство Югославии к пересмотру государственных границ. Внезапное появление миротворческого контингента в аэропорту Косово хоть и было эффектным, но на исход войны не повлияло.



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