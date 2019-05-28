Сын главы Чебоксар получил условный срок за удар кулаком в лицо полицейского

Калининский районный суд Чебоксар признал виновным в побоях и применении насилия в отношении представителя власти 20-летнего Олега Ладыкова, сына главы городской администрации. Об этом сообщает сайт Следственного комитета по Чувашской республике 28 мая.

По версии следствия, 9 февраля нетрезвый Ладыков на арендованном лимузине приехал домой к своей знакомой. Там он избил 23-летнего приятеля, затем уехал. Когда пострадавший очнулся, он сообщил в полицию о нападении. Ладыкова доставили в отделение. Разъярённый агрессор ударил кулаком по лицу одного из полицейских.

Суд назначил ему наказание в виде одного года 4 месяцев лишения свободы условно.

Ранее глава Чебоксар Алексей Ладыков извинился за своего отпрыска. «Мой сын — человек совершеннолетний, самостоятельный. Насколько я знаю, свою вину он признал, раскаялся и готов понести наказание по всей строгости закона», — написал он в «Инстаграме».

В 2016 году Ладыкова-младшего оштрафовали на 15 тысяч рублей за вождение без водительского удостоверения, пишет «Медиазона». Тогда он попал в аварию при попытке обогнать другую машину. Очевидцы говорили, что подросток был пьян.





