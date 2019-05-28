Доминант опять. ФАС запретил владельцу «Пятерочек» и «Перекрестков» открывать новые магазины

Антимонопольщики официально запретили владельцу «Пятерочки» X5 Retail Group открывать новые магазины. Законность покупки десятков магазинов «Полушка» подвергнется ревизии.

Евгений Павленко/Коммерсантъ

По итогам 2018 года доля 19 крупнейших ретейлеров на продуктовом рынке Северной столицы превысила 91%, увеличившись по сравнению с прошлым годом на 1,3 процентных пункта. Это рекорд для самого Петербурга, а также самый большой показатель в России, заявил на пресс-конференции 28 мая глава регионального УФАС Вадим Владимиров. Сетевая торговля неумолимо выдавливает малый бизнес, признают антимонопольщики. Пока закон позволяет ограничить развитие лишь одного игрока, но «кошмарить» монополиста ведомство все же не планирует.

По оценке УФАС, в пятерку лидеров вошли X5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») с 27,03% рынка, «Лента» с 13,72% рынка, «Окей» с 10,96%, «Интерторг» («Семья», Spar) с 10,36% и «Дикси» с 7,09%. За исключением «Окея», который продал свои супермаркеты Х5 и сократил присутствие, остальные компании смогли упрочить свое положение.

Абсолютным рекордсменом по темпам роста стала X5 Retail Group, чья доля возросла с 23,86% в 2017 года до 27,03% по итогам 2018 года. Но такой показатель отнюдь не станет для компании поводом для радости. Ретейлер превысил предельно допустимый порог в 25%. Это означает, что он не может покупать или арендовать новые площади для своих магазинов. Если Х5 попытается это сделать, антимонопольщики могут оспорить сделки в суде, пояснил Вадим Владимиров.

У компании уже был опыт доминирующего положения: в 2009 году на X5 пришлось более 35% оборота продовольственной розницы Северной столицы, что заставило ее приостановить развитие. Но затем, по мере роста потребления и выхода на рынок новых игроков, доля размылась и ретейлер вновь начал открывать магазины.







Достижение порога доминирования может поставить под вопрос сделку по приобретению Х5 магазинов уходящей с рынка сети «Полушка», не исключают антимонопольщики. Ранее ретейлер сообщал о намерении купить «несколько десятков магазинов». По информации участников рынка, речь идет от 50-60 точках, которые должны были быть переведены под вывески «Пятерочки» и «Перекрестка». Но официально о закрытии сделки компания не объявляла. За согласованием ее в УФАС ретейлер тоже не обращался, отметили в ведомстве. В отчете ведомства доля рынка «Полушки» осталась на уровне 2017 года (2,79%), а значит точки учитывались не в составе Х5.

В X5 Retail Group сообщили, что «сделка была совершена давно и согласовывать ее было не нужно», при этом точную дату и число приобретенных магазинов компания не назвала. Ранее ее представитель сообщал «Коммерсанту», что ретейлер приостанавливает развитие в Петербурге, чтобы сосредоточиться на повышении лояльности посетителей, увеличении собственной эффективности и продаж с квадратного метра.

Кроме того, в 2018 году компания запустила интернет-магазин «Перекресток» и рассчитывает, что онлайн-направление принесет ей 2% общей выручки, то есть позволит наращивать оборот без открытия новых точек. В УФАС подтвердили, что это не накладывает на компанию антимонопольных ограничений, поскольку интернет-торговлю при подсчете доли рынка ведомство не учитывает.

Зато антимонопольщики проведут проверку структуры сделки сделки с «Полушкой», в ходе которой изучат даты договоров, сказала врио заместителя главы УФАС Марина Никитина. «Если они предъявят договор, что закрыли сделку в конце 2018, не будем кошмарить», – пояснил Вадим Владимиров.

По его словам, до появления данных Петростата в начале 2019 года компания не могла посчитать свою долю, а значит предпринять меры для сокращения количества торговых точек. Если же выяснится, что Х5 покупала магазины, когда уже знала о своем доминирующем положении, ФАС будет решать, обращаться ли в суд. «Они пробили психологический барьер, но с точки зрения рынка 23 или 27% не так уж принципиально», – пояснил он.

Кроме того, сама оценка может содержать погрешность из-за особенностей подсчета общего объема рынка Петростатом. «Не хочу комментировать работу коллег, но хотелось бы изменить как порядок, так и и структуру сбора информации», – сказал Вадим Владимиров. По его словам, некоторые «хозяйствующие субъекты пользуются отсутствием санкций» и затягивают предоставление данных в органы статистики, что затрудняет своевременную и корректную оценку.

Другим игрокам ограничения пока не грозят. Так, чтобы занять доминирующее положение, «Ленте» придется нарастить оборот в два раза, а «Окею» в полтора. Вместе с Х5 эти компании по итогам 2018 года превысили планку 50% рынка, при достижении которой может наступить ситуация «коллективного доминирования», но применять к ним данную норму нельзя, сообщила Марина Никитина. «Для этого нужно еще два условия – неизменность доли в течение времени (а она в последние годы колебалась), а также ситуация, когда продаваемые такими игроками товары не могут быть заменены другими», – пояснила она.

Но не все крупные сети показали положительные результаты. По подсчетам УФАС, наиболее значительно сократили присутствие иностранные игроки. К примеру, снизилась доля у французского «Ашана (с 2,19% до 1,83%), немецкой Metro (c 2,53 до 2,08%) и финской Prisma (c 2,11% до 1,88%). Ранее сообщалось, что в других регионах «Ашан» испытывает проблемы с платежами за аренду. В частности, французская сеть получила иски от самарских и московских торговых центров. Prisma в последние годы сокращала присутствие в Петербурге, уступая избыточные площади той же Х5.

Местные петербургские сети в основном сохранили позиции на уровне 2017 года. Незначительно выросла доля только у «Рядов» (с 0,86 до 0,96%) и «Семишагофф» (с 1,15% до 1,61%).

Сетевая торговля неумолимо выдавливает с рынка небольших игроков, признал Вадим Владимиров. Но делает это в рамках закона. По его словам, малому бизнесу в данном случае следует не пытаться конкурировать с гигантами, а искать новые ниши. «Например, открыть специальный магазин сыров, где будет 300 видов продукции и куда со всего города поедут, или где будет торговать местная знаменитость: придут посмотреть и что-то купят», – предложил он. Снижение планки порога доминирования антимонопольщики считают нецелесообразным. «25% – это сбалансированный норматив», – сказал Вадим Владимиров.

Пока не торопится ограничивать крупных ретейлеров и Минпромторг. Вместо этого чиновники хотят поддержать малый бизнес через развитие мобильной торговли. Ведомство уже разработало поправки в закон о торговле, которые существенно упрощают размещение автолавок. «Принятие данного законопроекта как раз бы решило многие проблемы малых предпринимателей, так как позволило размещать торговые объекты не только в домах, но и в павильонах, киосках», – отметили в ведомстве.

Галина Бояркова,

«Фонтанка.ру»