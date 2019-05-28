«Наполнить каждый день жизнью». В Петербурге пройдёт акция «Белый цветок» в помощь тяжелобольным детям

Подготовка к акции "Белый цветок"//Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"/Архив

Детский хоспис Санкт-Петербурга проводит благотворительную акцию в поддержку своих подопечных. Организация помогает мальчикам и девочкам жить. Присоединиться может каждый, для этого нужно всего лишь взять белый цветок.

В День защиты детей, 1 июня, на улицы Петербурга выйдут сотни волонтёров. Они предложат горожанам в обмен на пожертвования белый цветок. Этот символ выполнен руками школьников, ежегодно он помогает собирать деньги для детей с неизлечимыми заболеваниями.

Благотворительная традиция началась 20 апреля 1911 года на улице Театральной (сейчас Зодчего Росси). Именно здесь располагалась казённая квартира одних из инициаторов дня «Белого цветка» Александры Бруннер и её супруга Леонтия. На Театральной начинался и заканчивался день сборщиков благотворительности. Акцию также поддержали император Николая II и его супруга Александра Фёдоровна.

Тогда деньги собирали на лечение больных туберкулёзом — самому распространённому в то время инфекционному заболеванию. В стране за десять лет (с 1898 по 1907 годы) от чахотки умерло более четырёх миллионов человек. Туберкулёз называли белой чумой.

В Санкт-Петербурге искусственные и живые цветы продавали по пять копеек. В других городах они стоили дешевле, чаще всего три копейки. Горожане могли приобрести ромашки, ландыши, черёмуху, жасмин, маргаритки. Валовый доход от первой акции составил 500 тысяч рублей, в переводе на современные деньги — 500 миллионов. Средства направили на исследования, профилактику болезни, строительство амбулаторий и стационаров. Дни белого цветка проводились до начала Первой мировой войны.

В 2006 году традицию возродили и провели в Петербурге. Инициатором выступил первый в России детский хоспис и его основатель протоиерей Александр Ткаченко. Сейчас в мероприятии принимают участие все городские школы, учащиеся изготавливают бумажные цветы, которые потом раздают волонтёры. Стенд благотворительной акции также будет представлен на Петербургском международном экономическом форуме. В этом году к традиции присоединились «Российские железные дороги». С 1 апреля по 31 июля белые цветы могут купить пассажиры «Сапсана», связывающего Москву и Северную столицу.

Накануне в центральном зале Московского вокзала открылась фотовыставка. На ней представлены более пятидесяти архивных фотографий о дне «Белого цветка» в Санкт-Петербурге в 1911 году, а также современные снимки.

«Белый цветок» дает возможность собрать средства для поддержки детям с тяжелыми и неизлечимыми заболеваниями из Санкт-Петербурга, Ленинградской области, а также тех, кто приехал лечиться из далеких уголков России.

Свою философию сотрудники детского хосписа определяют фразой: «Мы не всегда можем продлить жизнь, но мы можем наполнить каждый день жизнью». Помочь в силах каждого живущего.