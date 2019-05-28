Бывшему главе ФСИН Реймеру придется еще поработать библиотекарем. Выпускать по УДО его отказались

Центральный районный суд Калининграда отказался освобождать условно-досрочно бывшего главу Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александра Реймера. Об этом 28 мая пишет агентство «Москва».

В пресс-службе суда не смогли уточнить позицию прокуратуры и администрации колонии по этому ходатайству. Отметим, в колонии, как стало известно ранее, Реймер работает библиотекарем. Замглавы ФСИН Валерий Максименко объяснял, что в библиотекари идут «люди с большим интеллектом, опытом, потенциалом», которые ранее работали на «больших государственных должностях». Помимо Реймера на этой должности трудятся экс-губернатор Кировской области Никита Белых и бывший министр экономического развития Алексей Улюкаев.

Напомним, в июне 2017 года экс-глава ФСИН Александр Реймер получил 8 лет колонии общего режима и штраф в размере 800 тысяч. Позже Мосгорсуд изменил приговор, отменив штраф. Срок наказания был оставлен прежним. С 2010-го по 2012 год фигуранты дела украли у ФСИН около 3,4 млрд рублей через закупку некачественных электронных браслетов для заключенных.





