Полцарства за коня!

Фото предоставлено КСК "Райдер"

Один из красивейших видов спорта, присоединиться к которому можно в сознательном возрасте – конный спорт.

Досуг аристократов сегодня доступен практически всем желающим. Жителям проекта «На Царскосельских холмах», комплексную застройку которого ведёт строительная компания «Терминал-Ресурс», особенно повезло. По соседству работает конно-спортивный клуб «Райдер».

Клуб предлагает занятия со взрослыми и детьми старше 3-х лет. Разработаны программы для всадников различного уровня подготовки. Обучение детей осуществляется только по индивидуальным программам. С каждым клиентом проводится инструктаж по технике безопасности. Обязательно заключается договор страхования жизни – разовая или годовая страховка оформляется на месте. В команде клуба состоят профессиональные тренеры и опытные лошади, которые могут стать для вас партнёрами и друзьями. Занятия проходят на открытой песчаной площадке и в манеже.

Тренировки помогут начинающим обрести навыки верховой езды, а опытным всадникам – улучшить свои спортивные качества и достижения.

"Райдер" предоставляет услуги по содержанию частных лошадей. На базе клуба регулярно проводятся соревнования по выездке и конкуру. 16 июня 2019 года в КСК "Райдер" состоятся очередные соревнования по выездке. Приглашаем спортсменов и болельщиков!

Общение с благородными животными никого не оставляет равнодушным. Это спорт, в котором выигрывает каждый участник.

На прилегающей к «Царскосельским холмам» территории весной начал работать спортивный комплекс «Высота», ожидается открытие Ледовой арены. У жителей малоэтажных жилых комплексов «Образцовые кварталы», которые возводит ведущий застройщик проекта «Терминал-Ресурс», всё больше возможностей для занятий спортом.

Адрес клуба «Райдер»: пос. Шушары, Пулковское отделение, д. 41, Лит. А, тел.: +7 (911) 092-93-00, +7 (812) 925-44-12.

Адрес отдела продаж ЖК «Образцовые кварталы»: г. Санкт-Петербург, Пушкинский район, ул. Кокколевская, д.1, литера А, тел. (812) 719 19 19, www.devcent.ru.

Справка о компании ООО «Терминал-Ресурс»

Жилой комплекс "Образцовый квартал", жилой комплекс "Образцовый квартал 2", жилой комплекс "Образцовый квартал 3", жилой комплекс "Образцовый квартал 4", жилой комплекс "Образцовый квартал 5", жилой комплекс "Образцовый квартал 6" – застройщик ООО "Терминал-Ресурс", проектные декларации на сайте www.devcent.ru/dokumentacziya