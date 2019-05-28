СМИ: «Лидер-Инвест» намерен застраивать промзону ЗИЛ в Москве без «Группы ЛСР»

Компания «Лидер-Инвест», которой владеют АФК «Система» и «Эталон», намерена выкупить у «Группы ЛСР» долю в ООО «Развитие», которое обладает правом застройки более 100 га промзоны ЗИЛ в Москве. Об этом 28 мая сообщило издание РБК.

«Лидер-Инвест» в апреле 2019 года подал ходатайство в Федеральную антимонопольную службу на получение предварительного согласия на приобретение доли в ООО «Развитие», после которого останется единоличным собственником актива.

В настоящее время, согласно данным базы СПАРК, «Развитием» на паритетных началах владеют «Лидер-Инвест» и «ЛСР. Недвижимость-М». В 2015 году «Развитие» приобрело право застройки 109 га земли промышленной зоны ЗИЛ.

В феврале стало известно о покупке 51% акций «Лидер-Инвеста» ГК «Эталон» у АФК «Система» за 15,2 млрд рублей.

Представители «Группы ЛСР» сообщили, что не комментируют слухи. В пресс-службе «Эталона» также отказались от комментариев.





