Акция «Белый цветок» предстала в архивных фото на Московском вокзале

Фотовыставка «Благотворительная акция "Белый цветок": история и современность» начала работу в центральном зале Московского вокзала Санкт-Петербурга. Более полусотни архивных фотографий расскажут о традиции, которая появилась в 1911 году и потом была возрождена спустя годы забвения. Санкт-Петербургский детский хоспис проводит акцию с 2006 года.

Открыл выставку 27 мая основатель и руководитель Детского хосписа – протоиерей Александр Ткаченко: «Акция "Белый цветок" является знаковым благотворительным событием для всего Петербурга. Более ста лет назад император Николай II положил начало акции: члены царской семьи делали белые цветы, которые затем раздавались людям, чтобы собрать средства на борьбу с туберкулезом. Сотрудники Санкт-Петербургского детского хосписа возродили традицию императорской семьи в 2006 году, а сегодня оживили историю акции в уникальных фотографиях. Акция "Белый цветок" помогает тем людям, которые попали в трудную жизненную ситуацию, позволяет сделать так, чтобы они получили больше возможностей для полноценной жизни, лечения и реализации себя в этом мире».

Организатором выставки выступил Благотворительный фонд «Детский хоспис» вместе с РЖД. Фотографии для экспозиции предоставил Центральный государственный архив кинофотофонодокументов Санкт-Петербурга. Подобные выставки будут работать также на всех вокзалах Москвы.

Акция «Белый цветок» пройдёт 1 июня – в этот день сотрудники Детского хосписа и волонтёры на улицах Петербурга будут раздавать за пожертвования белые цветы. Сегодня основными целями акции являются сбор средств для всесторонней поддержки детей с тяжелыми заболеваниями, привлечение внимания общества к их проблемам и возрождение традиции благотворительности императорской семьи.

Справка:

Впервые день «Белого цветка» был проведен по инициативе Николая II и его супруги Александры Федоровны. Члены императорской семьи сами готовили поделки и сувениры для благотворительной ярмарки, а в день «Белого цветка» горожане покупали белые цветы и жертвовали деньги в пользу больных туберкулезом.