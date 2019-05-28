Над схваткой. Как эксперты видят будущее Конюшенного ведомства

Пока Смольный готовит выставку проектов реконструкции Конюшенного ведомства, специалисты спорят — как использовать старинное здание. Галеристы хотят видеть в нем выставочное пространство, художники — музей современного искусства, градозащитники — тоже музей, но только классический. «Фонтанка» спросила экспертов, каким они видят будущее здания бывших императорских конюшен.

Евгений Павленко/Коммерсантъ

Конюшенное ведомство — огромное заброшенное здание в самом сердце города, между Русским музеем и Эрмитажем. Перипетии с его реставрацией длятся уже почти 10 лет.

В ближайшее время Смольный готов представить горожанам концепции реконструкции здания-памятника. По подсчетам «Фонтанки», их будет 4-5. На Конюшенное ведомство претендуют сразу несколько инвесторов: УК «СТАРТ Девелопмент» Захара Смушкина, «Магазин Купцов Елисеевых», связанный с Евгением Пригожиным. Кроме того, два года назад о своих амбициях заявляла компания «Тандем Истейт», открывшая центр дизайна Artplay на Красногвардейской площади. Свое видение есть и у комитета по культуре вместе с Музеем истории города, который сейчас управляет зданием.

Пока все ждут, один из инвесторов «СТАРТ Девелопмент» решил не терять время. Компания заранее привлекла к доработке концепции градозащитников (ВООПИиК и депутата Бориса Вишневского). Затем — инициировала ее обсуждение с художниками, галеристами и прочей богемной публикой, заинтересованной в развитии арт-пространств. Парадоксально, но подход компании в целом поддержали не только градозащитники, но и главный архитектор города Владимир Григорьев.

Предконцепция/Studio Mishin







Концепция УК «СТАРТ Девелопмент» хорошо известна. Инвестор предлагает сначала восстановить само Конюшенное ведомство. В нем мог бы появиться государственный музей современного искусства с садом во дворе и открытым амфитеатром. Затем — предлагают благоустроить Конюшенную площадь, переместив парковку под землю, и реконструировать соседний квартал, бывший Конюшенный двор между каналом Грибоедова и Большой Конюшенной улицей. К слову, музейные экспозиции предлагает разместить в здании и городской Комитет по культуре.

Стоимость реконструкции Конюшенного ведомства оценивается примерно в 3,5 млрд рублей, а весь проект в целом — в 8-10 млрд, рассказали в «СТАРТ Девелопменте». Инвестор рассчитывает на окупаемость в 10-12 лет и готов заключить концессионное соглашение с городом до конца этого года. Правда, компания указывает на необходимость софинансирования реконструкции из городского бюджета. «Мы об этом, не скрывая, сказали на презентации еще год или полтора назад», — говорит Захар Смушкин.

Нужен ли еще один музей

Художники идею создать новый музей однозначно поддерживают. «У нас есть частный музей современного искусства, но нет ни одного государственного. Хотя в Москве таких музеев даже несколько», — говорит художник, «Митек» Дмитрий Шагин. Он предлагает создать музей под эгидой Русского или Эрмитажа, проводить временные выставки: «Идея хорошая. И место хорошее. Мне нравится».

На «Пушкинской, 10» гипотетически даже готовы сотрудничать. «У нас есть собственный Музей нонконформистского искусства, — рассказывает Юлий Рыбаков, художник, вице-президент товарищества «Свободная культура». — Мы заканчиваем работу над каталогом этого большого музея, в котором 4 с лишним тысячи работ. И мы озабочены судьбой этой коллекции. Поэтому если появится еще один музей, вполне возможно, что нашей коллекции найдется там место. И мы, может быть, подарим эту коллекцию городу».

По мнению Захара Смушкина, общество должно само определиться с тем, как именно будет использоваться здание. При этом исторический облик постройки должен быть полностью сохранен.

В его понимании Конюшенное ведомство могло бы стать плацдармом для демонстрации современной культуры, в том числе предметов из частных коллекций, работ региональных художников. Такая потребность есть, а подходящих крупных пространств — нет. «Главное, чтобы была объективная селекция этих работ, чтобы был создан некий художественный совет, не зависящий от владельцев здания, который и должен определять, что хорошо, а что плохо. Вот он, принцип западного либерального отношения к искусству», — добавляет Захар Смушкин.

Нужно быстрее принимать принципиальное решение о реконструкции и финансовой модели проекта, говорит бизнесмен. Здание находится в аварийном состоянии. Тянуть с работами просто опасно.

Хотя есть и скептики. В Конюшенном ведомстве можно организовать арт-пространство, но показывать яркое, актуальное искусство получится вряд ли, замечает Евгений Финкельштейн, владелец концертного агентства PMI. «Идея хорошая, но в комплексе Конюшенного ведомства находится церковь, которая будет контролировать все искусство», — говорит он. Евгений Финкельштейн вспоминает скандал из-за выставки Яна Фабра с чучелами животных. В Петербургской епархии РПЦ тогда заявили, что «подобную выставку не следовало проводить в Эрмитаже», а сама экспозиция «выглядит достаточно позорно». «Современное искусство — это провокация. Из-за этого будет постоянный конфликт с церковью».

Что делать с Конюшенным двором

Если идею создать музей в Конюшенном ведомстве поддерживает большинство экспертов, то что делать с Конюшенным двором — разбитым кварталом с другой стороны площади — вопрос открытый.

«Вопрос не в том, какая конкретно в нем будет культурная и общественная функция. Главное, чтобы она не была частной: частные квартиры, закрытые клубы — это плохо. Любое использование, которое дает доступ неограниченному кругу горожан, — хорошо. Пусть рынок разберется, что будет лучше – тот или иной ресторан или музей», — считает Борис Юшенков, координатор Центра прикладной урбанистики.

«Конюшенный двор мог бы стать идеальным общественным пространством, тем самым, которых так не хватает в городе», — согласен руководитель бюро «Студия 44» Никита Явейн. Он предлагает устроить подземный этаж под этим кварталом вместо этажа под Конюшенным ведомством. (Идею устроить подземный паркинг критиковали и в проекте предыдущего инвестора «Плаза Лотос Групп» Михаила Зингаревича.)

Впрочем, чтобы привести в порядок квартал, вовсе не обязательно строить подземные паркинги и вкладывать миллиарды, считает генеральный директор 3S Development Евгений Чистяков. Он приводит в пример «Голицын лофт» и «Бертгольд центр».

«У нас же как: давайте сделаем крутой проект, атриумом двор накроем, землю будем копать, отреставрируем до идеального состояния. Это все требует больших денег. Тем временем здание стоит и гниет. А можно просто отремонтировать его, сохранив исторический декор, утеплить, провести сети и сдать в аренду. Из развалюшки молодежь сама сделает конфетку, и инвестиции окупятся через 5 лет», — говорит Чистяков. То же самое можно провернуть и с Конюшенным ведомством, считает он. Тогда здание будет сохранено и наполнится жизнью и через год-два, а не через 5-10 лет.

Вместо парковки — зеленая площадь

Реконструкции давно ждет и Конюшенная площадь. С нее хорошо бы убрать парковку. А еще лучше — закрыть автомобильное движение вовсе. Вместо этого — высадить зелень в любом виде: вертикальное озеленение, деревья в кадках, газоны, цветники. Главное, чтобы к проекту привлекли хороших ландшафтных архитекторов и обсудили его с горожанами, считают эксперты.

«Единственное, что пугает, если будут все делать как обычно… Вы же видели, какой ужас там был на ЧМ по футболу: все закатано в асфальт, никакой тени, искусственная трава… — морщится Борис Юшенков. — Конечно, должен быть конкурс. Должны быть приличные архитекторы, желательно с мировым именем. Таких мест в городе — пальцев рук хватит, чтобы пересчитать».

Нужен ли вообще инвестор

Сейчас Конюшенное ведомство находится в ведении Музея истории Петербурга. Он предлагал разместить в нем свою экспозицию, музей-квартиру Карла Маннергейма, концертный зал, фуд-корт и пространства для фестивалей.

«Я полагаю, что более приемлемой являлась бы «городская» концепция — когда город сам реставрирует здание, а потом предоставляет его площади в аренду или продает, — говорит депутат ЗакСа Борис Вишневский. — Но можно обсуждать и «инвестиционный» путь. Надеюсь, что такое обсуждение состоится с участием всех заинтересованных сторон».

Проблема в том, что у города денег нет. «В центре города не хватает общественных пространств, тех же самых музейных площадей. Но очевидно у администрации нет ресурсов, которые бы позволили осуществить проект Музея истории города», — считает Николай Буров, экс-директор музея «Исаакиевский собор» и советник губернатора. Он говорит, что нужно спасать Конюшенное ведомство: «Это тяжелейший проект, потому что весь комплекс зданий находится в плачевном состоянии. С каждым годом оно ухудшается, а цена вопроса растет. Я бы с радостью остановился на каком-то решении, которое способно эту болячку хотя бы поправить».

В Смольном пока хранят молчание. В разговоре чиновники дают понять, что принципиальное решение о том, за чей счет восстанавливать Конюшенное ведомство, не принято. «В первую очередь, необходимо определить перечень, стоимость и сроки работ в части проведения геологических изысканий, обследования и укрепления фундаментов, а также работ по рекультивации зараженной почвы», — официально сообщают в комитете по инвестициям.

Антонина Асанова,

для «Фонтанки.ру»