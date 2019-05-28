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28.05.2019 16:55
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Примерка в дополненной реальности: перед выбором новой машины проверьте, как она будет смотреться у дома

Примерка в дополненной реальности: перед выбором новой машины проверьте, как она будет смотреться у дома

Компания Porsche выпустила программу «дополненной реальности» (argumented reality) для смартфонов, которая позволяет «увидеть» машину своей мечты в реальном мире. «Примерить» предлагается, конечно, автомобиль марки Porsche, но и другие автопроизводители наверняка примут разработку во внимание.

С помощью новой Porsche Augmented Reality Visualizer App (PARVA) можно посмотреть, как выбранный «Порше» будет смотреться перед вашим домом, пишет 28 мая Digital Trends. Программа работает в паре с конфигуратором на сайте компании, так что, «создав» свой автомобиль в Сети, можно загрузить его в смартфон и увидеть «в реальности».

Как и положено в программах «дополненной реальности», автомобиль в смартфоне будет трехмерным, так что его можно будет посмотреть с любой стороны и под любым углом. Правда, сейчас для просмотра доступны всего три модели: Porsche 911 Carrera S, Cayenne Coupe и концепт Mission E, который будет заменен на реальный Porsche Taycan, как только электромобиль запустят в серию. Однако Porsche обещает, что весь модельный ряд станет доступен не позднее конца 2019 года.

Приложение дополненной реальности может добавить новое измерение в существующие онлайн-конфигураторы. Конечно, это, в первую очередь, важно для брендов премиум-сегмента, где значительную роль играют факторы престижа и эстетики, а существенная часть клиентов владеет недвижимостью, на фоне которой и должна смотреться будущая покупка. Однако не стоит забывать, что и в более массовых сегментах решение о покупке во многом зависит от такого неуловимого фактора, как «нравится – не нравится».



Согласно исследованиям маркетологов компании SEAT, внешний вид автомобиля является решающим фактором примерно для 41 процента покупателей. Более того, по статистике, свыше 80 процентов решений о покупке любых товаров (и не в последнюю очередь автомобилей) принимают женщины – а тут фактор «как она будет смотреться» порой приобретает чуть ли не решающее значение.

Поэтому опыт Porsche наверняка будет учтен и другими автопроизводителями. И тогда удастся избежать многих семейных конфликтов, возникающих из-за расхождения супругов во мнении о выборе нового семейного транспортного средства.

Примерка в дополненной реальности: перед выбором новой машины проверьте, как она будет смотреться у дома

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