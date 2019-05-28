ВТБ запустит в Петербурге велопрокат. Начнут с 500 велосипедов, обещают расшириться до 2000
Банк ВТБ запустит в Петербурге проект «Велобайк» — автоматизированную городскую службу велопроката. Она уже работает в Москве.
Как стало известно «Фонтанке» 28 мая из источников, близких к администрации города, сеть может заработать в 2020 году. Вначале петербуржцам предложат 500 велосипедов, но потом их число хотят довести до 2000. Объем инвестиций не раскрывается.
Первая городская сеть общественного проката велосипедов открылась в Москве в 2013 году. Сейчас оператор системы — ЗАО «СитиБайк», дочерняя компания Группы ВТБ. В 2018 году 4300 велосипедов были доступны в аренду на 430 станциях. За 6 месяцев сезона проката прошлого года было совершено 4,25 миллиона поездок. В системе зарегистрировались более 424 тысяч пользователей. В сезон 2019 года планируется предоставить в аренду более 5000 велосипедов с увеличением числа станций до 530.
Велосипеды «Велобайка» разработаны во Франции специально для проекта в столице. Ими можно пользоваться по транспортной карте «Тройка» и оплачивать с помощью привязанной банковской карты.
Ранее стало известно, что привычный оператор велопроката в Петербурге — «Велогород» — намерен в течение лета открыть 50 станций на 300 велосипедов. При этом весной сообщалось, что в городе может появиться и новый оператор: свое оборудование на велоконгрессе представила аффилированная с «Велогородом» компания «Велотех».
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Справка:
«Велогород» работает в Петербурге со сбоями. В 2016-м станции запустили в конце апреля, но почти сразу и отключили – чешская техника сбоила, замки не срабатывали; перед весной 2017-го провели замену оборудования, так что система пол-сезона работала в тестовом режиме. На этом фоне Смольный заговорил о том, что в город могут пригласить и другие компании: назывались московский «Ситибайк», а также китайские операторы байкшеринга – Mobike и Ofо. Весной 2018-го сообщалось, что китайцы могут прийти в Петербург уже к осени. Однако после поглощения Mobike китайским доставщиком еды Meituan Diapping возникла неопределенность в отношении стратегии велооператора в России. Сейчас переговоров с городом компания не ведет.