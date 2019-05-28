Зеленский одним указом вернул гражданство Саакашвили и выдал его российскому хоккеисту

Президент Украины Владимир Зеленский вернул гражданство бывшему губернатору Одессы Михаилу Саакашвили. Соответствующий указ опубликован 28 мая на официальном сайте главы государства.

Помимо Саакашвили документом присваивается гражданство еще нескольким людям — в частности игроку хоккейного клуба «Донбасс» россиянину Александру Костикову, а также менее известным уроженцам Ирана, Сирии и Казахстана.

Напомним, предыдущий президент, Петр Порошенко, лишил Саакашвили украинского гражданства в июле 2017 года. Официальной причиной называлось то, что он предоставил недостоверные данные при получении гражданства.





