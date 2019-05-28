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28.05.2019 18:08
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«Три поросенка» для чиновников. Смольный грозится сдуть незаконную торговлю с кварталов реновации, но от денег не отказывается

В отданных под реновацию кварталах торгуют сладостями, латают обувь, вытачивают ключи. Аренда незаконна, говорит Смольный, но оплату принимает. «Левые» деньги считают в миллионах.

«Три поросенка» для чиновников. Смольный грозится сдуть незаконную торговлю с кварталов реновации, но от денег не отказывается

"Фонтанка.ру"

Павильон на углу Ветеранов и Пограничника Гарькавого называют нестационарным торговым объектом, однако его попробуй разбери: в двухэтажном здании разместилось кафе, ремонт обуви и прочая торговля. Утром 28 мая сюда приехали представители «Ленэнерго» под прикрытием силовиков. Без лишних слов «торговый комплекс» отрезали от электросетей. Это не тянуло бы на что-то большее, чем районные новости, если бы не являлось боковым сюжетом более интересной саги.

Три поросенка» для петербургских чиновников. Смольный грозится сдуть незаконную торговлю с кварталов реновации, но от денег не отказывается

Напряженную, в духе фильма «День сурка», переписку депутат Законодательного собрания Петербурга Роман Коваль ведет с чиновниками не первый год. Его двигатель — жители, которые обращаются с просьбой «пресечь стихийную торговлю» на перекрестке. Список сопутствующих грехов тривиален: засоряет территорию, создает препятствия для движения пешеходов, «обеспечивает постоянное музыкальное сопровождение посредством работающих генераторов». Проверки показывали, что несколько торговых точек находятся вне правового поля. Осенью 2017 года приезжал представитель «Центра повышения эффективности использования государственного имущества». За его спиной грозно темнели сотрудники полиции и тяжелая техника, однако все осталось на местах.

Содержательно изменилось все год назад, когда комитет имущественных отношений ответил депутату на вопрос о статусе земель. Выяснилось, что эти два участка по Пограничника Гарькавого (у дома № 27, к. 2, и у дома № 29, к. 2) арендованы для строительства в границах застроенной территории, «в отношении которой принято решение о развитии со сроком действия» до 2063 года. Говоря проще, это часть кварталов, отданных под реновацию.



Поначалу КИО говорил, что договоренности у торговцев не с городом, мол, те субарендаторы ООО «СПб Реновация», которому земля отдана на полвека. Но эту информацию тут же опровергли в самой компании, а позже чиновники уточнили: договоры аренды с собственниками павильонов были расторгнуты в 2014-м и новых не заключали.

Торговля на Пограничника Гарькавого ведется с начала нулевых, у нее есть защитники. Еще в апреле 2018 года глава Красносельского района Виталий Черкашин несколько неожиданно сослался на письмо почетного гражданина района А. К. Карагаполова «об оказании содействия в сохранении предпринимательской деятельности» в трех павильонах ООО «КИД» (ремонт обуви и изготовление ключей, «Мода», кафе «Рустави»), ООО «ТД Ольга и К» (павильон «Сладости. Напитки») и ООО «АРС-1» (павильон «Три поросенка»).

«Реализация данного проекта (реновации. — Прим. ред.) на данный момент не начата и без внесения соответствующих изменений в законодательство РФ и Санкт-Петербурга затруднена», – сообщал Черкашин. А названные торговые объекты, по его словам, мало того что снабжают продовольствием местных жителей и дают порядка сотни рабочих мест, так еще и приносят бюджету порядка 6,8 млн рублей в год в виде налоговых отчислений и платы за пользование землей. Иными словами — когда она еще, эта реновация, давайте пока приостановим «рассмотрение вопроса о сносе указанных объектов».

«Фонтанка» много писала о том, какими драматическими путями движется программа обновления в Петербурге. Развитием 22 кварталов занимается «СПб Реновация», еще двух – «Воин-В». Оба инвестора радикально отстают от сроков. Это и стало главной темой последнего времени — срок действия договоров с городом подошел к концу, а в реновации, говоря просто, конь не валялся. В связи с этим компании продлевают инвестдоговоры на 10 лет, преодолевая сопротивление ФАС в судах. В список «продленных» кварталов попала и «Сосновая поляна, 1 – 5», куда угодили торговцы с Пограничника Гарькавого.

Анатолий Кимович Карагополов человек для Красносельского района и правда не чужой. Он, собственно, возглавлял местную администрацию в начале 90-х. Довелось ему быть гендиректором и председателем совета директоров «Выборгской целлюлозы» (о том, что творится с этим активом осужденного Александра Сабадаша, подробно писало издание 47news).

Но для данной ситуации принципиально, что Карагополов является бенефициаром ООО «ТД Ольга и К», а через него — и соучредителем ООО «КИД» (хотя в хозяйственной деятельности последнего, по его словам, не участвует). В цепочке собственников третьего участника мизансцены он не прослеживается, ООО «АРС-1» официально принадлежит Александру Антонянцу. «Фонтанке» Карагополов заявил, что связывать его работу в администрации 30-летней давности и сегодняшнюю нельзя: «Мы малый и средний бизнес, всегда все получали без преференций, на общих основаниях».

Позже просительное письмо прислало и руководство ООО «КИД». Оно сообщило, что не имеет задолженности перед КИО по аренде, своевременно перечисляет налоги и просит возможности и дальше спокойно вести бизнес до полной реконструкции квартала.

Заступничество почетных граждан — а по совместительству бывших чиновников и собственников торговых павильонов – Коваля не остановило: обращения полетели правоохранителям, в «Ленэнерго» и, по десятому разу, в КИО. «Энергетический» кусочек пазла нашел свое место 28 мая. Следствие установило, что некто не менее трех раз без договора подключал торговый павильон к сетям, нанеся ущерб более миллиона рублей. По заявлению «Ленэнерго» возбуждено уголовное дело.

У продавцов своя логика: реновация идет ни шатко ни валко, не простаивать же земле, пока до нее доберутся строители. К тому же, как говорит Карагополов, расторгать с ними договор аренды КИО должен не в одностороннем порядке. «Мы ("ТД Ольга и К". – Прим. ред.) ничего не подписывали, продолжаем исправно оплачивать аренду, несколько миллионов уже заплатили с 2014 года, – говорит он. – Если город хочет расторгать договоры, пусть делает это цивилизованно, через суд».

Однако самый принципиальный вопрос касается именно отношений бизнеса и КИО. Неосторожный ответ комитета о субаренде «третьими лицами» у «СПб Реновация» вспоминать неловко: уже и сами предприниматели подтверждают, что платят непосредственно городу, в платежке получателем значится ГКУ «Имущество Санкт-Петербурга». В своих более современных справках чиновники подтверждают, что договорных отношений с собственниками павильонов у них нет. Напрашивающийся вопрос, как же тогда комитет получает деньги за аренду и на какие счета они идут, упирается в формулировку, достойную гранита: «Внесение платежей по расторгнутым договорам аренды не является подтверждением правомерности использования имущества».  

Если с получателями средств за незаконную, как сообщается, аренду разобрались, то и с виноватыми тоже: претензии за нарушение условий договоров направлены «СПб Реновация». Напомним, компания тоже платит городу за эту же самую землю по инвестдоговору.

Николай Кудин,
«Фонтанка.ру»


© Фонтанка.Ру

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