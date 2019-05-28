Роспотребнадзор только к середине июня выяснит, где можно купаться в Петербурге

Делать выводы о соответствии санитарным нормам городских пляжей, которые используются летом для купания, можно будет только в июне. После того, как специалисты изучат динамику санитарно-химических показателей. Об этом «Фонтанке» 28 мая сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу.

«Для оценки состояния воды и акватории однократный отбор не является показателем. И невозможно на основании него в полном объеме оценивать пригодность воды для купания. Следующий отбор планируется 3–4 июня», – рассказали в ведомстве, добавив, что готовы будут представить свои выводы ближе к середине июня.

Практика показывает, объяснил представитель ведомства, что показатели майских заборов лучше, чем июньских.

Ранее СМИ распространили информацию, что санитарным требованиям соответствуют всего пять пляжей, в числе которых Детский, Комаровский, Ласковый, Золотой и Дубковский.





