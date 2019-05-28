Происшествия
ООН: Арестованного в Косово россиянина освободили
Схваченный в ходе рейда косовской полиции гражданин России Михаил Краснощеков, работающий в миссии ООН по делам временной администрации в Косове UNMIK, был отпущен.
«Один сотрудник ООН, гражданин России, был освобожден», – рассказал 28 мая «Фонтанке» пресс-секретарь миссии организации в непризнанной республике Санам Долатшахи.
Второй задержанный ооновец, который является гражданином Сербии, пока не отпущен.
Напомним, что Краснощекова задержали в ходе рейда косовской полиции на севере страны, что «Фонтанке» подтвердили в ООН и российском посольстве. По версии властей Косово, россиянин мешал работе полицейских. После общения с правоохранительными органами непризнанной республики гражданин России попал в больницу.
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Справка:
Михаил Краснощеков числится политическим офицером в ООН. В организации он проработал более десятка лет, специализируясь на «постконфликтном управлении и поддержании мира». В последнее время он работал в миссии ООН по делам временной администрации в Косове UNMIK. В непризнанной республике в его обязанности входил мониторинг и анализ событий в политической, социальной и экономической областях. Кроме того, Краснощеков поддерживал контакты с другими международными организациями, например ЮНЕСКО.