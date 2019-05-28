ООН: Арестованного в Косово россиянина освободили

Справка:

Михаил Краснощеков числится политическим офицером в ООН. В организации он проработал более десятка лет, специализируясь на «постконфликтном управлении и поддержании мира». В последнее время он работал в миссии ООН по делам временной администрации в Косове UNMIK. В непризнанной республике в его обязанности входил мониторинг и анализ событий в политической, социальной и экономической областях. Кроме того, Краснощеков поддерживал контакты с другими международными организациями, например ЮНЕСКО.