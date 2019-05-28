Как и где купить квартиру без первого взноса

Отсутствие накоплений — больше не повод откладывать долгожданное приобретение жилья. О новой удобной программе «Ипотека: первый взнос — ноль рублей»* рассказывает «Петербургская Недвижимость».

Setl City

Ипотека для человека

В большинстве случаев для получения кредита нужно иметь накопления, равные не менее 10% стоимости квартиры. Собрать такую сумму за короткий срок могут не все — особенно это непросто для арендующих жилье. Копить на первый взнос несколько месяцев — тоже не лучший выход из ситуации. Летом, после вступления в силу поправок к 214-ФЗ, цены на недвижимость могут значительно вырасти.

Хорошим решением станет оформление ипотеки без первого взноса – такую программу компания «Петербургская Недвижимость» презентовала в мае. Ипотеку предоставляет «Промсвязьбанк», ставка составляет от 12,5%*. Предложение распространяется на жилые комплексы комфорт-класса от Setl City в Приморском, Всеволожском, Красносельском, Московском, Василеостровском и Невском районах.

Рассмотрим на примерах, квартиры в каких жилых комплексах можно приобрести.

Эргономичная студия — от 26 тысяч руб. в месяц*

Setl City

Современный квартал «Чистое небо» находится в Приморском районе, недалеко от Юнтоловского лесопарка и в 10 минутах езды от метро «Комендантский проспект». Цены на студии в этом объекте начинаются от 2,35 млн рублей, а все квартиры сдаются с полной чистовой отделкой. При оформлении ипотеки без первого взноса ежемесячный платеж составит всего от 25 624 рубля – это сопоставимо со стоимостью аренды жилья.

Однокомнатная квартира — от 34 тысячи руб. в месяц*

Setl City

ЖК «GreenЛандия» — подходящий вариант для молодой пары или семьи с одним ребенком, которой важно переехать как можно скорее. Этот популярный проект, расположенный недалеко от метро «Девяткино», сдается уже в этом году. Однокомнатную квартиру с полной чистовой отделкой здесь можно купить от 3,15 млн рублей, а если оформить ипотеку без первого взноса, платеж составит от 34 350 рублей в месяц.

Просторная двухкомнатная — от 51 тысячи руб. в месяц*

Setl City

Квартал «Солнечный город» находится в зеленом Красносельском районе, рядом с четырьмя городскими парками и в 15 минутах езды от метро «Проспект Ветеранов». Двухкомнатная квартира в этом жилом комплексе — хорошее решение для пары с детьми. Покупатели также могут выбрать европейскую планировку с большой-кухней гостиной: она позволит организовать разные зоны для приготовления и приема пищи или выделить дополнительную спальню. Цены на семейные квартиры в жилом комплексе начинаются от 4,7 млн рублей, при ипотеке с нулевым первым взносом платеж составит от 51 250 рублей в месяц.

Справка о компании Setl Group

Справка о компании «Петербургская Недвижимость»

ЖК «Чистое небо» – застройщик ООО "Строительная компания "Каменка", проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/ projects/chistoe-nebo/ declarations

ЖК GreenЛандия-2 – застройщик ООО "Созидание", проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/projects/greenlandiya-2/declarations

ЖК GreenЛандия – застройщик ООО "Созидание", проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/projects/greenlandiya/declarations

ЖК "Солнечный город" – застройщик ООО "Сэтл Инвест", проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/ projects/solnechnyi-gorod/ declarations

*Кредит предоставляет ПАО Промсвязьбанк (ген. лиц. №3251 от 17.12.2014). При условии заключения договора участия в долевом строительстве в отношении двухкомнатной квартиры в ЖК «Солнечный город» общей площадью 49,96 м2 стоимостью 4 700 083 руб., процентная ставка в рублях на весь период кредитования составляет от 12,50% годовых в случае оформления комплексного страхования, а также предоставления полного пакета документов. Первоначальный взнос 0 руб. Срок кредитования 300 месяцев. Сумма кредита 4 700 083 руб. Ежемесячный платеж – 51 250 руб. При условии заключения договора участия в долевом строительстве в отношении квартиры-студии в ЖК «Чистое небо» общей площадью 24,58 м2 стоимостью 2 350 045 руб., процентная ставка в рублях на весь период кредитования составляет от 12,50% годовых в случае оформления комплексного страхования, а также предоставления полного пакета документов. Первоначальный взнос 0 руб. Срок кредитования 300 месяцев. Сумма кредита 2 350 045 руб. Ежемесячный платеж – 25 624 руб. При условии заключения договора участия в долевом строительстве в отношении однокомнатной квартиры в ЖК GreenЛандия 2 общей площадью 32,06 м2 стоимостью 3 150 215 руб., процентная ставка в рублях на весь период кредитования составляет от 12,50% годовых в случае оформления комплексного страхования, а также предоставления полного пакета документов. Первоначальный взнос 0 руб. Срок кредитования 300 месяцев. Сумма кредита 3 150 215 руб. Ежемесячный платеж – 34 350 руб. При условии заключения договора участия в долевом строительстве. Первоначальный взнос 0 руб. Сроки кредитования – от 3 до 25 лет, сумма кредита – от 500 тыс рублей до 30 млн рублей. Процентная ставка – от 12,5%. Погашение кредита – аннуитетными платежами. Комиссия за выдачу кредита отсутствует. Обеспечение по кредиту – ипотека в силу закона. Досрочное погашение без комиссий, штрафов, без ограничений по сумме, в любой день. Возможны дополнительные расходы: при аренде банковской сейфовой ячейки / при использовании безналичной формы расчета / при использовании аккредитива; расходы, связанные с государственной регистрацией договора участия в долевом строительстве, закладной; расходы на услуги нотариуса; страхование. Размер неустойки за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по возврату основного долга: 0,06% годовых от суммы просроченной задолженности по Кредиту за каждый день просрочки. С подробностями комплексного страхования, а также полным списком документов по кредитованию можно ознакомиться по тел. +7 812 33-55555. Количество квартир ограничено.