«За неоплаченный проезд получаешь по голове». В Петербурге водитель автобуса попытался оседлать юного «зайца» и наказать его кулаками

Водитель автобуса пошёл с кулаками на несовершеннолетнего «зайца» в Петербурге. Кадры запечатлели попытку оседлать противника и несколько смачных ударов кулаком. Подруга школьника уверяет, что дракой мужчина хотел восстановить финансовую несправедливость. Перевозчик парирует: «заяц» бил первым.

О потасовке школьников с водителем автобуса рассказала одна из участниц конфликта, София, в своём инстаграме. По её словам, около полуночи 24 мая она вместе с молодым человеком ехала по маршруту №123. Приятель забыл карточку и «вежливо» попросил кондуктора разрешить ему проехать несколько остановок. Но кондуктор мольбам не внял и решил остановить транспорт недалеко от площади Мужества. Когда школьники уже выходили, на них якобы накинулся один из пассажиров, потом к нему присоединился и водитель автобуса.

«Я думала, что за неоплаченный проезд полагается штраф 500 рублей, однако правила изменились ... теперь ты получаешь по голове удары», — написала девушка.







По информации пресс-службы «Пассажиравтотранса», компания из пяти подростков не слишком вежливо вела себя в автобусе. Кондуктор и другие пассажиры делали им замечания из-за криков и нецензурных выражений. Проезд оплатили только двое.

«Между молодым человеком из компании и другим пассажиром произошел конфликт. Кондуктор предупредила водителя о том, что в салоне происходит нештатная ситуация. После остановки автобуса компания и данный пассажир вышли из салона. После того как водитель вышел из кабины, чтобы убедиться в том, что нарушители покинули транспорт, молодой человек ударил его, началась потасовка», — отметили в компании.

На предприятии пообещали дать оценку действиям своего сотрудника и отметили, что «ситуация получила неприглядное развитие из-за неадекватного поведения молодых людей». Это якобы подтверждается свидетельскими показаниями. Информация о том, что драка завязалась из-за безбилетного проезда, в «Пассажиравтотрансе» не подтвердили.