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ЗСДфест
28.05.2019 16:38
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На ЗСД Фест зарегистрировались почти 10 тысяч участников. Ради велосипедистов и бегунов движение по центральному участку платной трассы перекроют на половину субботы

Во втором ЗСД Фесте, который 1 июня позволит велосипедистам и бегунам оказаться на скоростной магистрали, примут участие почти 10 тысяч человек. Об этом 28 мая рассказали организаторы мероприятия.

На ЗСД Фест зарегистрировались почти 10 тысяч участников. Ради велосипедистов и бегунов движение по центральному участку платной трассы перекроют на половину субботы

В связи с многочисленными обращениями регистрация на забег 10,5 км и полумарафон 21,1 км продлена до 30 мая. Регистрация на велопробег сейчас осуществляется по дополнительным слотам, которые появляются в соцсетях события.

К утру вторника в качестве участников зарегистрировались более 2 тысяч бегунов и около 7 тысяч велосипедистов. 

Как отметил начальник управления по связям с общественностью компании «Магистраль Северной столицы» Андрей Цапу, оператор дороги не получил ни одной жалобы на грядущее перекрытие магистрали. 

Начальник управления по связям с общественностью компании «Магистраль северной столицы» Андрей Цапу
Начальник управления по связям с общественностью компании «Магистраль северной столицы» Андрей Цапу
Павел Каравашкин, "Фонтанка.ру"

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«Были разговорчики в «Яндекс.Картах», а содержательных жалоб не было. Фестиваль специально планируется во время минимального трафика», – отметил Цапу. 

Он также рассказал о графике закрытия участков ЗСД

  • С 01 июня 14:30 и до окончания мероприятия (планируемое время 01:00 02 июня) закрыт для транспорта заезд с Богатырского проспекта на ЗСД в южном направлении.  
  • С 15:00 01 июня до 01:00 02 июня будет полностью закрыто движение транспорта на участке от Богатырского проспекта до набережной Екатерингофки в южном направлении (в северном направлении движение осуществляется в обычном режиме).
  • Съезд с ЗСД при движении со стороны трассы Е-18 «Скандинавия» возможен только на КАД (Север) и Богатырский проспект. 

Для движения транспорта будут закрыты следующие заезды на ЗСД в южном направлении:

  • С 14:30 до 01:00 закрыт заезд на ЗСД с Богатырского проспекта в южном направлении.

Кроме того, для безопасности велосипедистов

  • с 21:10 до 01:00 будет также закрыт съезд с ЗСД на набережную Екатерингофки при движении с юга на север. Ближайший доступный съезд – на набережной Макарова.

Начальник управления по связям с общественностью компании «Магистраль Северной столицы» добавил: напоминания о закрытии движения появятся на табло, расположенных по ЗСД и КАД. Кроме того, оператор платной магистрали договорился с «Яндексом», который на время проведения фестиваля исключит трассу из предлагаемых водителям вариантов. Также в автоматическом режиме напоминания получат все обладатели мобильного приложения ЗСД. 

По словам главного редактора «Фонтанки» Александра Горшкова, идея ЗСД Феста родилась в 2016 году. И на «Фонтанке», и в «Магистрали Северной столицы» одновременно подумали о том, что было бы замечательно дать горожанам возможность один день в году наслаждаться видами Петербурга, которые открываются с ЗСД не из окна автомобиля.

 

Главный редактор «Фонтанки.ру» Александр Горшков; фото: Павел Каравашкин "Фонтанка.ру"
Главный редактор «Фонтанки.ру» Александр Горшков; фото: Павел Каравашкин "Фонтанка.ру"
"Фонтанка.ру"

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Это одно из самых необычных событий подобного рода не только в Петербурге. Его уникальность обусловлена самой трассой, изменившей представление о пространстве в нашем городе. Высшей точкой велопарада станет отметка 53 метра над Морским каналом. «Надеюсь, фестиваль станет городской традицией на много лет», – заметил Горшков.  

Павел Каравашкин, "Фонтанка.ру"

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Партнер фестиваля Хонор Илавски, директор северо-западного региона Группы компаний «О’КЕЙ» (именно с парковки "О'КЕЙ" на Богатырском стартует фестиваль), рассказал, почему для его бренда важно принять участие в ЗСД Фесте. 

«В современном мире чрезвычайно важно придерживаться здорового образа жизни: заниматься спортом и как можно чаще испытывать положительные эмоции. Надеемся, что гости ЗСД Феста смогут не только отлично провести время, но и вдохновиться идеями правильного питания, чтобы оставаться в отличной форме! Приглашаю всех активных жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области 1 июня к нам на территорию гипермаркета "О’КЕЙ" – Богатырский проспект, 42», – добавил Илавски.

Партнер фестиваля Хонор Илавски, директор северо-западного региона Группы компаний «О’КЕЙ»
Партнер фестиваля Хонор Илавски, директор северо-западного региона Группы компаний «О’КЕЙ»
Павел Каравашкин, "Фонтанка.ру"

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1 июня он вместе со своей корпоративной командой бегунов и велосипедистов тоже выйдет на трассу ЗСД Фестиваля. 

Призер Фестиваля ЗСД прошлого года Денис Васильев
Призер Фестиваля ЗСД прошлого года Денис Васильев
Павел Каравашкин, "Фонтанка.ру"

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Призер Фестиваля ЗСД прошлого года Денис Васильев поделится впечатлениями о прошлогоднем забеге по ЗСД и рассказал о правильной подготовке к дистанциям 10,5 км и 21,1 км. Другие советы легкоатлетов и амбассадоров второго ЗСД Фестиваля вы также найдете в рубрике на «Фонтанке". 

ЗДЕСЬ вы найдете всю информацию про второй ЗСД Фест – подробные инструкции для велосипедистов и бегунов, развлекательную программу фестивального городка, интересные факты про уникальную трассу центрального участка ЗСД и звездных гостей фестиваля.

Важная информация: Зарегистрированные участники велопарада могут получить стартовые номера 29, 30 и 31 мая с 15:00 до 20:00 в ТК «Невский центр» (Невский проспект, 114-116) на мостике на втором этаже. 

Отметим, что номер можно получить только лично и по документу, который удостоверяет вашу личность. Во время получения номера нужно убедиться, что на нем есть штрихкод: по нему служба безопасности будет пропускать к старту. Велосипедисты без номеров на трассу допущены не будут. Стартовые пакеты для участников забега будут выдаваться 1 июня с 14:00 до 16:30 на площадке фестиваля.

Забег и полумарафон в рамках ЗСД Фестиваля пройдут уже в субботу, 1 июня. 

Справка:

Событие организовано изданием "Фонтанка.ру" совместно с компанией "Магистраль Северной столицы". Фестиваль проходит при поддержке Комитета по культуре Санкт-Петербурга. Проект предполагает привлечь до 3000 участников забега и до 8000 велосипедистов. Фестиваль ЗСД впервые был организован в 2018 году. Фестивальную зону посетили больше 6000 человек, из них 1000 пробежали по самой красивой трассе города, еще 5000 проехали на велосипеде. На старт вышли не только петербуржцы, но и гости города из Москвы, Казани, Мурманска, Липецка, Саратова, Сургута, Новосибирска, Владивостока, Вены.

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