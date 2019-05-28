Косовские СМИ показали избитого полицией республики россиянина
Первое изображение гражданина РФ Михаила Краснощекова, задержанного в Косово, появилось в Интернете. Россиянин вышел из больницы в сопровождении людей в форме.
«Российский офицер, арестованный на севере [непризнанной республики Косово], вышел из больницы», – так 28 мая эксклюзивные кадры анонсировал косовский ресурс Indeks online.
На кадрах видно, как мужчина, похожий на Краснощекова, выходит из больницы в сопровождении человека в черном, у которого на поясе висят наручники. После этого россиянина сажают в карету скорой помощи. Заметно, что у Краснощекова повреждены глаз и лицо. Во время выхода из больницы он старался не смотреть на камеры и не сделал заявлений для СМИ.
Ранее в ООН «Фонтанке» рассказали о двух задержанных в Косово сотрудниках, которые находились в больнице с травмами. В организации призвали освободить своих работников.
В российской дипмиссии в Белграде также знают о судьбе Краснощекова. МИД РФ требуют освободить соотечественника.
Справка:
Михаил Краснощеков числится политическим офицером в ООН. В организации он проработал более десятка лет, специализируясь на «постконфликтном управлении и поддержании мира». В последнее время он работал в миссии ООН по делам временной администрации в Косове UNMIK. В непризнанной республике в его обязанности входил мониторинг и анализ событий в политической, социальной и экономической областях. Кроме того, Краснощеков поддерживал контакты с другими международными организациями, например ЮНЕСКО.