Косовские СМИ показали избитого полицией республики россиянина

Первое изображение гражданина РФ Михаила Краснощекова, задержанного в Косово, появилось в Интернете. Россиянин вышел из больницы в сопровождении людей в форме.

«Российский офицер, арестованный на севере [непризнанной республики Косово], вышел из больницы», – так 28 мая эксклюзивные кадры анонсировал косовский ресурс Indeks online.

На кадрах видно, как мужчина, похожий на Краснощекова, выходит из больницы в сопровождении человека в черном, у которого на поясе висят наручники. После этого россиянина сажают в карету скорой помощи. Заметно, что у Краснощекова повреждены глаз и лицо. Во время выхода из больницы он старался не смотреть на камеры и не сделал заявлений для СМИ.







Ранее в ООН «Фонтанке» рассказали о двух задержанных в Косово сотрудниках, которые находились в больнице с травмами. В организации призвали освободить своих работников.

В российской дипмиссии в Белграде также знают о судьбе Краснощекова. МИД РФ требуют освободить соотечественника.