В Литве задержали шеф-редактора российского агентства «Sputnik Литва»

Шеф-редактор новостного агентства «Sputnik Литва» Марат Касем задержан в аэропорту Вильнюса по прилете в командировку.

Об этом днем 28 мая сообщает РИА Новости со ссылкой на самого журналиста.

«Задержан с формулировкой "угроза национальной безопасности", закрыт въезд в страну на 5 лет», – приводит сказанные по телефону слова Касема агентство.

Ранее сообщалось, что вещание российских телеканалов в Европе хотят ограничить из-за пропаганды. Сообщившее об этом издание The Telegraph привело в пример вещание на Латвию: на аудиторию этой страны якобы транслировались призывы подписать петицию, инициирующую референдум по изменению конституции Латвии, а также ложное утверждение о том, что инициатива была одобрена латвийским избиркомом. Газета указывала, что такие передачи вызывают «серьезную обеспокоенность» у союзников Великобритании в странах, соседствующих с РФ.







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