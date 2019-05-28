Ремонт и работы на коммуникациях перекроют Новгородскую улицу, часть проспекта Просвещения и не только
С 30 мая по 1 июня в Петербурге ступают в силу новые ограничения движения транспорта, связанные с ремонтом дорог, прокладкой коммуникаций, а также продолжением работ на набережной канала Грибоедова. О перекрытиях и ограничениях предупреждает Государственная административно-техническая инспекция Петербурга.
СПб ГКУ «Дирекция транспортного строительства» отремонтирует дорожное покрытие на Новгородской улице. В связи с этим с 30 мая на ней начнут ограничивать движение:
- с 30 мая по 8 июня – от Тульской улицы до улицы Бакунина, включая перекрестки;
- с 9 по 10 июня – от Кирочной улицы до Тульской улицы;
- с 11 по 17 июня – от Тульской улицы до улицы Бакунина, включая перекрестки;
- 18, 20, 22 и 24 июня – от улицы Моисеенко до Тульской улицы;
- 19, 21, 23, с 25 по 26 июня – от проспекта Бакунина до улицы Моисеенко;
- с 27 июня по 24 июля – от Тульской улицы до улицы Бакунина, включая перекрестки;
- с 25 по 27 июля – от Кирочной улицы до Тульской улицы.
Также будет закрыто движение:
- 18, 20, 22 и 24 июня – по улице Моисеенко в створе Новгородской улицы;
- 18 и 22 июня – по Дегтярному переулку и Кирочной улице в створе Новгородской улицы;
- 19 и 23 июня – по Старорусской, 8-ой Советской и 10-ой Советской улицам в створе Новгородской.
С 31 мая по 13 августа закроют движение по четной стороне набережной реки Карповки от улицы Всеволода Вишневского до конца набережной, по набережной Карповки в направлении от Каменноостровского проспекта к проспекту Медиков и в боковом проезде проспекта Медиков от улицы Литераторов до набережной реки Карповки. ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» продолжает прокладывать там канализацию.
ЗАО «Пилон» продолжает ремонтировать стенку набережной канала Грибоедова. Поэтому с 1 по 9 июня будет закрыто движение как по четной, так и по нечетной сторонам набережной у Банковского моста.
С 1 июня по 30 сентября в связи с работами ГУП «Водоканал Санкт-Петербург» по прокладке инженерных сетей будет ограничено движение на перекрестке проспекта Энергетиков и Заневского проспекта.
Также с 1 июня работы ООО «ТГК-Сервис» по прокладке теплосети изменят схему движения на проспекте Просвещения. Будет закрыто:
- с 0:00 1 июня до 5:00 3 июня – направление движения транспорта по проспекту Просвещения от улицы Кустодиева к проспекту Художников;
- с 0:00 15 июня до 5:00 17 июня – направление движения по проспекту Просвещения от проспекта Художников к улице Кустодиева.
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