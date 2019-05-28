СМИ: Сенатор от Петербурга заменит Мезенцева, уехавшего в Белоруссию. Андрей Кутепов возглавит комитет по экономической политике

Комитет по экономической политике Совета Федерации возглавит сенатор от Петербурга Андрей Кутепов. Как пишет 28 мая РБК со ссылкой на свои источники, он заменит на этом посту Дмитрия Мезенцева, который был назначен послом в Белоруссию.

Сейчас Кутепов уже возглавляет комитет по регламенту. РБК не уточняет, придется ли сенатору покинуть эту должность и кто займет его место. По данным источников издания, уже 29 мая на пленарном заседании Совфеда будут сняты полномочия с Мезенцева и назначен Кутепов.

Отметим, петербургский сенатор должен неплохо ориентироваться в экономике. В 2018 году он задекларировал доход в 4,8 млн рублей, его жена — 13,3 млн. В собственности у члена Совета Федерации автомобиль Mercedes-Benz 320, супруга ездит на люксовом внедорожнике Land Rover Range Rover. Доход сенатора увеличился по сравнению с 2017 годом незначительно — на 200 тысяч, зато жена Кутепова заработок удвоила. Как писал в 2017 году «Деловой Петербург», Оксана Кутепова получила от мужа долю в бизнесе кинотеатров «Нева» и «Художественный» на Невском проспекте.





