На месте трамвайного парка в Адмиралтейском районе появится ART-сквер

«Аквилон Инвест»

Новое пространство для отдыха будет реализовано в рамках жилого комплекса «ARTквартал.Аквилон» от холдинга «Аквилон Инвест», который строится на месте бывшего грузового трамвайного парка и входит в масштабный проект редевеломпента территорий за Варшавским вокзалом.

По замыслу архитекторов «Аквилон Инвест», внутренний двор жилого комплекса будет представлять собой современный парк отдыха с тематикой искусства. В частности, здесь жители смогут найти двухуровневую литературную ART-ротонду со стеллажами для буккроссинга. В непогоду читать и общаться можно будет на первом ярусе, в солнечные дни – отдыхать на удобных лежаках на втором ярусе – открытой террасе. Там же разместится скульптурная композиция «Я люблю ARTквартал», рядом с которой можно в любое время провести фотосессию.

«Аквилон Инвест»

На внутренней территории будет выполнен ландшафтный дизайн, установлено необычное освещение в стиле супрематизма. Украшением двора станет ART-аллея, где появятся скульптуры современных петербургских авторов.

Для детей, помимо разновозрастных игровых комплексов, предусмотрены интересные площадки для творчества.

«Нам важно было вдохнуть жизнь в новые кварталы, создать здесь место для встреч, отдыха, общения, творческого развития. Для разработки проекта двора мы пригласили специалистов агентства ландшафтного дизайна «Нескучный сад», которые участвовали в оформлении Новой Голландии – одного из любимых петербуржцами современных общественных пространств, – отметила Надежда Зотова, директор по рекламе и маркетингу СИХ «Аквилон Инвест».

Вдоль Парфеновской улицы, куда выходит главный фасад дома, будет обустроен просторный променад и установлены три концептуальные скульптуры-буквы, образующие слово «ART». Здесь смогут отдыхать и общаться все жители квартала. Для этого на 1 этаже дома предусмотрены коммерческие помещения, где разместятся кафе, магазины, салоны красоты и другие ежедневно необходимые сервисы.

«Аквилон Инвест»

Напомним, жилой комплекс «ARTквартал.Аквилон» возводится на участке площадью 23 тысячи кв.м в Адмиралтейском районе Петербурга, в 5 минутах ходьбы от метро «Фрунзенская». В составе проекта – разновысотный 13-17 этажный жилой дом с подземным паркингом, а также отдельно стоящий детский сад на 95 малышей. Комплекс отличает цельная ART-концепция: в архитектуре, наполнении двора и отделке парадных сделан упор на искусство в разных его проявлениях.

ЖК «ARTквартал.Аквилон» – застройщик ООО «Эм Си Истейт», проектная декларация размещена на сайте: https://artkvartal-akvilon.ru