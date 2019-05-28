«Они медленнее загрязняются». Банк России залакирует сторублевки

Около трети новых сторублевых купюр в России в 2019 году выйдет с лаковым покрытием. Это сделает их более долговечными. Об этом в интервью «Российской газете» 28 мая рассказал заместитель директора департамента наличного денежного обращения ЦБ Владимир Демиденко.

«Они медленнее загрязняются, следовательно, надо меньше печатать новых банкнот для замены тех, которые стали ветхими. Экономия за счет увеличения времени жизни лакированных банкнот в три-четыре раза больше, чем затраты на эту технологическую операцию», – пояснил Демиденко.

Первая партия из четырех вариантов обычных сторублевок, отличающихся видом лакового покрытия, вышла еще в 2016 году. Такое же покрытие используется на недавно введенных купюрах номиналом 200 рублей. Планируется внедрение технологии и на 50-рублевых купюрах. При этом почувствовать или увидеть разницу между обычный и лакированной банкнотой практически невозможно.

Ранее Банк России отчитался о том, что в 2018 году в стране не было отчеканено ни одной монеты номиналом меньше 1 рубля — себестоимость превышает номинал.





