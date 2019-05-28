Миссия ООН в Косово подтвердила арест своего сотрудника-россиянина. Сейчас он находится в больнице

Два работника миссии по делам временной администрации в Сербии были арестованы полицией. Организация Объединенных Наций требует их освобождения.

«Подтверждаем арест двух сотрудников ООН в ходе операции косовской полиции. Впоследствии оба сотрудника были переведены в больницу для лечения полученных травм», – рассказали 28 мая «Фонтанке» в миссии ООН UNMIK.

В организации отметили, что в данный момент пытаются установить все обстоятельства произошедшего, пообещав опубликовать подробный отчет о случившемся позднее.

Глава миссии в Косово Захир Танин в специальном заявлении потребовал освободить работников организации. Он напомнил, что на любые неправомерные действия в отношении сотрудников ООН последуют «дипломатические и международно-правовые ответы».







По данным издания Alo.rs, второй задержанный ооновец является сербом по национальности. Полиции Косово якобы не понравилось, что между собой мужчины говорили на сербском. Официального подтверждения этой информации нет. Президент Косово Хашим Тачи настаивает, что россиянин «выдавал себя за дипломата и мешал полиции».

Ранее посольство России в Белграде подтвердило «Фонтанке» задержание Краснощекова. Российский МИД потребовал его освобождения.