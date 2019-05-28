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28.05.2019 15:08
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Как создать экодвижение на берегу Финского залива

Вот уже два года строительной компании «БФА-Девелопмент» удается организовать местных жителей для уборки берега залива. Постепенно субботники превратились в настоящее экологическое движение.

Как создать экодвижение на берегу Финского залива

фото предоставлено компанией БФА-Девелопмент

«Все началось в апреле 2017 года. Жители окрестных домов обращались в различные инстанции и властные структуры. Отозвался МО Южно-Приморский и вышел на нас, на ООО «Дудергофский проект» (состоит в группе БФА), застройщика недавно введенной I очереди на 2 220 квартир жилого комплекса «Огни залива». Началось все как разовая акция, а продолжилось на регулярной основе, потому что это несложно и разумно устроить небольшой праздник труда», – рассказывает Елена Коваленко, начальник отдела маркетинга и рекламы ЗАО «БФА-Девелопмент». 

На берегу залива оставляют битое стекло, пластиковую посуду, строительный мусор от ремонтов квартир, металлические банки – после отдыхающих живописный берег превращается в свалку, хотя береговая территория считается природной зоной, где каждый убирает за собой сам. Причем, мусорят сами жители, несознательная их часть.

Пока проблему удается решать совместными силами муниципалов, активистов, волонтеров и социально ответственных застройщиков, которые возводят дома вдоль южного побережья Финского залива. 

фото предоставлено компанией БФА-Девелопмент
фото предоставлено компанией БФА-Девелопмент

Первая кампания по очистке побережья «Чистый берег в "Огнях залива» 2017 года привлекла внимание многих граждан, озабоченных вопросом экологии и безопасности среды обитания. И, как отмечают организаторы, с  каждым годом к активной природоохранной деятельности присоединяются все больше участников, уровень экологической культуры растет. 

Таким образом, общественно-полезное дело превращается в привычку. В этом году субботник на берегу залива прошел совместно с экологической акцией по благоустройству внутридворовой территории ЖК «Огни залива», жители вместе с управляющей компанией ООО «БФА Сервис» высаживали кустарники, деревья и цветы, а также состоялся детский праздник. 

фото предоставлено компанией БФА-Девелопмент
фото предоставлено компанией БФА-Девелопмент

«Наши субботники объединяют жителей района, – рассказывает Дмитрий Сухотин, генеральный директор ООО «Дудергофский проект» (застройщик ЖК «Огни залива»). – Не первый год вместе с нами трудятся жители новых жилых комплексов, ученики ближайших школ с родителями и педагогами, семьи с детьми, пенсионеры. Наше начинание вызвано просьбой граждан и поддерживается местной администрацией, волонтерскими движениями, в том числе по раздельному сбору мусора». 

Помимо жителей ЖК «Огни залива» и окрестных домов, активно помогает муниципалитет и разного рода волонтерские организации, которые проводят на площадке консультации по раздельному сбору мусора, уходу за домашними животными на прогулке, эко-квесты, тематические игры и конкурсы. На субботниках участники знакомятся, образуют малые экологические группы и потом выходят на мусорные рейды уже самостоятельно, в свободное время – после работы и по выходным. 

«Мы стараемся заранее обратиться к жителям своих аккаунтов в соцсетях, раскладываем листовки в почтовые ящики, расклеиваем объявления в холлах, задействуем прессу и информационный ресурс наших рекламных площадок, – говорит Елена Коваленко. – Очень помогает в информировании МО Южно-Приморский. В рекламном бюджете выделяем небольшую сумму на кейтеринг, диджея, палатки. Инвентарь предоставляет субподрядчик на объекте – грабли, перчатки, мешки, также трактор, биотуалет.  

фото предоставлено компанией БФА-Девелопмент
фото предоставлено компанией БФА-Девелопмент

Постоянные участники акции отмечают, что в этот раз для наведения порядка потребовалось меньше времени, потому что мусора на побережье стало меньше. Пластиковые стаканы, жестяные банки, бутылки, пакеты и другие отходы поместились в 10 кубовый контейнер. Организаторы и волонтеры уверены, что регулярные экологические акции повышают ответственность жителей к окружающей природе и воспитывают бережное отношение к собственной среде обитания. 

Убирают собравшиеся берег от Дудергофского канала до улицы Маршала Казакова. Берег здесь бесхозный, не принят на баланс никаких коммунальных служб. Движение транспорта на этом участке закрыто. По просьбе жителей год назад после субботника застройщик «Огней залива» установил здесь пухто, регулярно опустошает его. Получается, что уборка и поддержание берега в чистоте здесь проходит силами жителей.

Справка о компании «БФА-Девелопмент»

ЖК «Огни залива» – застройщик ООО «Дудергофский проект», проектная декларация на сайте http://www.ognizaliva.ru/about/documents

 

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