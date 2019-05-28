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Бизнес
28.05.2019 15:12
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Автоконцерны попросили ФСБ и Генпрокуратуру защитить их от краснодарского суда и потребителей

В ФСБ, в Совет по противодействию коррупции при президенте России, в Генпрокуратуру и в Высшую квалификационную коллегию судей обратились представители крупных мировых автоконцернов. Hyundai, KIA, Mercedes и Jaguar LandRover считают, что в Краснодарском крае мошенники «кошмарят» автопроизводителей, а помогают им в этом судьи. Поводом для незаконных схем становится якобы защита прав потребителей. 

О коллективном обращении по инстанциям 28 мая сообщает РБК со ссылкой на адвоката Максима Титаренко. По словам юриста, документ был подготовлен и разослан в компетентные органы еще в начале мая. Авторы письма утверждают: районные суды Краснодара (Прикубанский, Советский, Октябрьский и Ленинский) задействованы в незаконной схеме, цель которой — взыскать с производителей сумму, в несколько раз (в основном в три, а иногда и в девять) превышающую первоначальную стоимость машины при ее продаже.

Авторы обращения считают, что в Краснодаре действует обкатанная схема, по которой клиенты идут в суд в течение 15 дней после покупки нового автомобиля — в заявлении они жалуются на дефекты машины. В их интересах действуют «Комитет по защите прав потребителей и предпринимателей Краснодарского края» и некие специалисты (одни и те же), которые устанавливают производственный характер дефекта. При этом заявители не являются на проверку качества и не предоставляют транспорт, что не мешает судам вставать на их сторону. В итоге граждане взыскивают немалые суммы. Апелляционные жалобы ответчиков в Краснодарском краевом суде, по их словам, остаются без удовлетворения.

Автопроизводители утверждают: вместо суда исковые документы ответчикам отправляют представители истца. Концерны считают это доказательством связи судов с заявителями. 



«Подобную схему мы наблюдаем с 2016 года, за эти годы уже выработался алгоритм, в том числе по формулировкам исковых заявлений и процессуальному поведению в судах», — сказала глава юридического отдела Hyundai Наталья Моисеева.

В «Комитете по защите прав потребителей и предпринимателей Краснодарского края» журналистам заявили, что «помогают защитить права людей, которые к ним обращаются, а для фиксации нарушений есть вышестоящие инстанции». Упоминаемые в письме суды на запросы РБК не ответили. 

Обращения в ФСБ и Генпрокуратуру автопроизводители сопроводили списком судебных дел за 2016–2018 годы. По этим искам автоконцерны должны были выплатить более 200 млн рублей.

 

 

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