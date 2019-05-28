Четырехлетний мальчик завел Citroen и сбил пенсионерку. Его матери грозит административное дело

Пожилая женщина в Тамбове пострадала от родительского недосмотра. Пенсионерку сбил оставленный в припаркованной машине ребенок.

Как сообщает 28 мая пресс-служба ГУ МВД по Тамбовской области, ДТП произошло в 18:33 накануне, в понедельник, у дома 17 по улице Гоголя. Четырехлетнего мальчика ненадолго оставили без присмотра в припаркованном Citroen C4. Находясь на водительском сиденье, ребенок каким-то образом сумел завести двигатель автомобиля.

Машина непроизвольно начала движение вперед и наехала на 80-летнюю женщину. В результате пенсионерка получила травму ноги и была доставлена в городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки.

Автомобиль принадлежит матери мальчика. По информации СМИ, женщину привлекут к административной ответственности.





