«Храмы всегда строились в скверах». Пресс-секретарь патриарха заявил, что церковь в Екатеринбурге «точно построят», а опрос ВЦИОМа «не окончательный»

Пресс-секретарь патриарха Кирилла Александр Волков считает, что Русская православная церковь всегда строила свои храмы в лучших местах и нарушать эту традицию не стоит. Об этом он заявил 28 мая в интервью Znak.com.

«По нашим наблюдениям, по истории нашей великой страны за последние 500 лет, храмы всегда строились в скверах, охранных зонах, которые русский человек ни для чего другого, кроме храмов, не предусматривал. Церковь всегда строилась в самых лучших местах, самых хороших. Это наш генетический код. Храм должен стоять в центре города, центре района... Пусть местные власти сажают елки, палки, заботятся о гражданах. Почему власти Екатеринбурга не заботятся о скверах?» – сказал Волков.

При этом он подчеркнул, что спорное место в сквере выбирали не представители РПЦ, а местные власти. Волков уверен, что, несмотря ни на что, храм все же построят, и он станет «доминантой для Екатеринбурга».

«Русский город без храма — не город, а каменные джунгли, русский человек нуждается в храме. Он едет по городу и видит золотые маковки церквей, и ему на душе легче от этого», — уточнил Волков.







Данные опроса ВЦИОМ, согласно которым 74% екатеринбуржцев выступают против строительства храма в сквере, пресс-секретаря патриарха не убедили. По его словам, данные «не совсем такие», потому что «люди не могут возражать против строительства храма».