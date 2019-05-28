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Общество
28.05.2019 15:07
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«Храмы всегда строились в скверах». Пресс-секретарь патриарха заявил, что церковь в Екатеринбурге «точно построят», а опрос ВЦИОМа «не окончательный»

Пресс-секретарь патриарха Кирилла Александр Волков считает, что Русская православная церковь всегда строила свои храмы в лучших местах и нарушать эту традицию не стоит. Об этом он заявил 28 мая в интервью Znak.com.

«По нашим наблюдениям, по истории нашей великой страны за последние 500 лет, храмы всегда строились в скверах, охранных зонах, которые русский человек ни для чего другого, кроме храмов, не предусматривал. Церковь всегда строилась в самых лучших местах, самых хороших. Это наш генетический код. Храм должен стоять в центре города, центре района... Пусть местные власти сажают елки, палки, заботятся о гражданах. Почему власти Екатеринбурга не заботятся о скверах?» – сказал Волков.

При этом он подчеркнул, что спорное место в сквере выбирали не представители РПЦ, а местные власти. Волков уверен, что, несмотря ни на что, храм все же построят, и он станет «доминантой для Екатеринбурга». 

«Русский город без храма — не город, а каменные джунгли, русский человек нуждается в храме. Он едет по городу и видит золотые маковки церквей, и ему на душе легче от этого», — уточнил Волков.



Данные опроса ВЦИОМ, согласно которым 74% екатеринбуржцев выступают против строительства храма в сквере, пресс-секретаря патриарха не убедили. По его словам, данные «не совсем такие», потому что «люди не могут возражать против строительства храма». 

«У противников строительства храма есть позиция, есть предложения? Выберут другое место — и снова придут и скажут, что не хотят его там. Мы видим, как все устроено в небольшой части общественности, которая против. Можно понять защитников храма, которые защищают свою позитивную позицию. Вот если бы противники строительства храма потребовали закрыть пивные, как бы изменилась ситуация! Или вышли бы за ремонт поликлиник или садиков. Митрополия и епархия готовы менять место, нужно всем успокоиться и выдохнуть, дождаться опросов, потому что ВЦИОМ — это не окончательный опрос», — подытожил Александр Волков.

Справка:

Напомним, жители Екатеринбурга организовали многотысячные акции протеста против постройки храма святой Екатерины в городском сквере. Им противостояли православные бойцы и ОМОН. В автозаках оказались около сотни активистов. Владимир Путин после этого предложил решить судьбу стройки с учетом общественного мнения. ВЦИОМ посчитал, что против храма выступают только 18% жителей, но три четверти точно против храма в сквере. 18 мая губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что горожанам предложат на рассмотрение площадки в других частях города для размещения храма. 

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