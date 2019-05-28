Пингвинам на зависть. Институт Арктики закажет на деньги Михельсона новую станцию в Антарктиде

Самый богатый человек России Леонид Михельсон, владелец «Новатэк», по заказу петербургского института Росгидромета оплатит ремонт станции «Восток» в Антарктиде. Почти за 7 млрд рублей станцию, изучающую изменение климата, озоновые дыры и самое удивительное в мире подледное озеро, к 2022 году планируется привести в современный вид, чтобы не было стыдно перед иностранцами и пингвинами.

кадр из видео/РГО

В начале июня инженерно-консалтинговая датскоя компания Ramboll Group A/S должна представить петербургскому Арктическому и антарктическому научно-исследовательскому институту (ААНИИ) Росгидромета готовый проект реконструкции российской антарктической станции «Восток». Инвестором проектных работ и строительства новых модулей стоимостью 4 млрд рублей выступает Леонид Михельсон, самый богатый российский бизнесмен по версии Forbes. Хотя, возможно, для председателя правления компании «Новатэк» это скорее не инвестиция, а социальная нагрузка – он является единственным крупным частным бизнесменом, развивающим свои проекты в российской Арктике, главным образом производство и экспорт сжиженного газа.

Реликтовые миллиарды

Деньги Михельсона должны пойти на оплату проектных работ, а также на собственно сборку модулей, говорят в ААНИИ. В институте ожидают, что выбор подрядчика состоится уже в июне. Конкурс, в рамках частно-государственного партнерства, должен организовать инвестор, а петербургский институт собирается участвовать в отборе претендентов.







Станция «Восток» построена еще в 1957 году, в самой холодной точке планеты. Инфраструктура с тех пор не менялась, последняя капитальная модернизация датируется 1979 годом, с тех пор производился только текущий ремонт. Сейчас устаревшая станция принимает на зимовку до 13 человек, во время смены вахт численность полярников достигает 25.

Новый зимовочный комплекс площадью 2500 м2, согласно составленному петербургским институтом (ААНИИ) технического задания, будет рассчитан на 15-35 человек. Готовые новые модули должны представить заказчику в августе 2020 года, на 2021-2022 годы запланирован монтаж на месте, в Антарктиде.

Государство тоже собирается вложиться в проект – 2,8 млрд бюджетных рублей. Этой суммы, рассказывают в институте, должно хватить на доставку готовых модулей в Антарктиду, транспортировку от побережья до станции Восток, сборку на месте.

Доставку тестировали в прошлый сезон гусеничными вездеходами с санями разной конструкции грузоподъемностью до 60 тонн.

«Ряд ведомств подавали правительству пожелания: станцию Восток стоит модернизировать. И в итоге пришли к идее частно-государственного партнерства», – рассказывает замдиректора ААНИИ, начальник Российской антарктической экспедиции Александр Клепиков.

Несколько лет назад на станцию Восток привезли участника «Русского географического общества», председателя правления компании «Новатэк», совладельца «Сибура» Леонида Михельсона. И — он выразил желание помочь деньгами.

В "Новатэк" "Фонтанке" сообщили, что знают о проекте своего председателя правления, однако какие-то подробности рассказывать не стали. Скорее всего, заработать на этом проекте миллиардеру не удастся. Ранее Леонид Михельсон объяснял, что его инвестиции будут оформлены договором пожертвования – причем речь пойдет о целой группе частных инвесторов. Однако кто именно собирается выступать его партнером, самый богатый бизнесмен России не уточнил. Но добавил, что подрядчиком сборки модулей должны стать "российские производители".

"На вскидку, у нас в Петербурге есть несколько компаний, который готовы исполнить такой заказ, – говорит совладелец одной из городских компаний, производящих оборудование для электростанций в условиях вечной мерзлоты. – Сложные металлические компоненты может выпускать "СМЦ-Колпино" "Северстали", неплохая контейнерная сталь у изделий "ПитерЭнергоМаша", дизельные электростанции способны делать сразу несколько предприятий".

Сами полярники очень ждут новый «Восток». Старый состоит из слишком физически изношенных зданий, условия действительно тяжелые, почти все строения занесло снегом высотой три-четыре метра. "Станцию дважды вынужденно оставляли на зиму – а если не чистить снег, он все моментально заносит, – рассказывает живший на «Востоке» бывший директор петербургского музея Арктики и Антарктики Виктор Боярский. – Как сейчас, ходить по катакомбам при постоянной температуре в -55 градусов занятие не из приятных. Но даже так ребята выходят из своего подземелья, работают, запускают метеозонды…"

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Наиболее комфортная из российских станций в Антарктиде сейчас – «Прогресс», расположенная в одной из самых северных, «теплых» точек континента, на побережье залива Прюдс (если смотреть на карту, то это «под Индией»). Ее модернизировали недавно, в нулевых годах, и сделать это было легче, чем в случае с «Востоком», размещенным в 1300 км от побережья. В отличие от «Востока», где официально зафиксирована самая низкая температура за всю историю мировых наблюдений (-89С), а высота над уровнем моря составляет около 3700 м, на «Прогрессе» летом бывает даже плюсовая температура, и снабжать ее значительно проще. Именно оттуда отправляются караваны с грузами на станцию «Восток».

Именно «Прогресс» сейчас стал главной постоянно действующей российской базой на континенте. Новый жилой модуль снабдили сауной, спортзалом, теннисным и бильярдным столом, отдельными кабинетами для метеорологов и радистов, санчастью, отдельным камбузом. Такой уровень комфорта недостижим на «Востоке», где полярники ютятся в скромных небольших помещениях.

Сейчас «Прогресс» остался одной их немногих точек постоянного представительства России на континенте. Станция «Русская» была оставлена в 1992 году, «Ленинградская» законсервирована, «Молодежную» фактически вывозят, перечисляет Виктор Боярский.

Хорошим примером комфортной станции является американская Амундсен-Скотт, говорит бывавший там Виктор Боярский, однако главное строение было исполнено в форме купола – и его неизбежно заносит снегом.

Предварительный проект нового «Востока» скорее визуально напоминает британскую станцию Halley-6, открытую в 2012 году.

Станция «Восток» расположена в 1 253 км от Южного полюса и в 1 410 км от еще одной прибрежной российской станции, «Мирный». Толщина ледникового покрова в районе «Востока» — 3700 м, из-за такой высоты над уровнем моря атмосфера разряжена и трудно дышать, рассказывают полярники. Полярная ночь длится 120 дней, с апреля по август.

На станции наблюдают за погодой и «озоновой дырой», изучают местное углеводородное и минеральное сырье, реликтовый лёд и резервы питьевой воды, проводят медицинские исследования.

В 1983 году на станции зафиксировали абсолютный рекорд температуры воздуха -89,2 градуса. Самый теплый летний день пришелся на декабрь 1957 года с температурой -17 градусов.

Буровые установки Ленинградского горного института и ААНИИ в 90-е нашли на глубине 4000 м крупнейшее подледное озеро Антарктиды глубиной 1,2 км и назвали по имени станции – «Восток». Это географическое открытие считается одним из главных открытий второй половины XX века. Возможно, в озере сохранилась законсервированная на сотни тысяч и даже миллионы лет жизнь.

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К концу следующего августа модули новой станции для «Востока» должны быть собраны, показаны заказчику и снова разобраны – для отправки к Южному полюсу.

Конкурс на перевозку и строй-монтаж должен быть объявлен, говорят в ААНИИ, не позднее мая 2020 года. Перевозить планируют по морю, в контейнерах. Сезон для строительных работ в Антарктике короткий, подчеркивают ученые, поэтому собственно монтаж скорее всего разобьют на два-три сезона. Модульная конструкция (как на видео) должна позволить вводить в строй отдельные элементы постепенно.

На новой станции у каждого из 15 зимующих полярников должна быть своя совмещенная с офисом комната, будет столовая, тренажерный зал, бильярдная, камбуз, медицинский блок с операционной, сауны, душевые, две отдельные лаборатории, энергетический блок, основная дизельная и аварийная электростанции, утепленный гараж, системы очистки отходов, система получения пресной воды из снега, оранжерея с гидропоникой.

"Гидропоника – потому что, по международному Договору об Антарктиде на континент запрещено ввозить любой грунт извне, в том числе почву, – объясняют ученые. – На Прогрессе полярники могут заниматься садоводством, выращивают зелень, салат, рукколу, перцы, томаты, огурцы, землянику".

Согласно техзаданию, для строительства модулей собираются использовать материалы, экономящие тепло, чтобы меньше энергии тратилось на обогрев. "Было принято решение сделать небольшое поле солнечных батарей, это немного сэкономит расход топлива", – рассказывает директор института Александр Макаров.

Внешний вид составленной из модулей наподобие вагонов поезда будущей станции, какой она показана на видео, уточняют в ААНИИ, может отличаться от итогового. "Мы очень ждем июня, чтобы увидеть готовый проект", – признается начальник Российской антарктической экспедиции Александр Клепиков. Готовые модули и вся обновленная станция должны быть переданы на баланс петербургского института.

После «Востока» Росгидромет хотел бы начать реконструкцию станции «Мирный». Каждый год ведомство подает в правительство бюджетную заявку на инвестиционный проект. Новый «Мирный» должен обойтись значительно дешевле – «на «Востоке» более жесткие условия, он оправданно дороже".

Алексей Дмитриев, «Фонтанка.ру»