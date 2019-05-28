«Группа ЛСР» начала продажи паркингов в жилом комплексе «Звездный дуэт»

ПАО «Группа ЛСР»

Хорошая новость для будущих жителей жилого комплекса «Звездный дуэт»: с сегодняшнего дня можно приобрести машиноместа в паркингах.

Оба новых паркинга – подземные и рассчитаны на 257 автомобилей. Стоимость машиноместа – от 750 000 рублей. Приобрести его можно по стопроцентной оплате и в рассрочку от застройщика. Также клиенты «Группы ЛСР» могут воспользоваться кредитом.

Паркинг планируется сдать в эксплуатацию вместе с жилым комплексом в III квартале 2020 года.

«Звездный дуэт» – это два новых современных дома комфорт-класса в Московском районе Санкт-Петербурга, рассчитанных на 1071 квартиру. В квартирографии «Звездного дуэта» отсутствуют студии. Основная часть предложения сформирована из одно- (66,1%), двух- (28,6%) и трехкомнатных (5,3%) квартир. Прилегающая к дому территория к моменту сдачи комплекса будет полностью благоустроена и озеленена. Здесь появятся спортивная и детская площадки, велопарковка, зоны отдыха, пешеходные дорожки.

Комплекс располагает всеми преимуществами развитого Московского района. В нескольких минутах ходьбы находятся главные магистрали города – Дунайский и Витебский проспекты, Московское шоссе. Вблизи выезды на КАД и ЗСД, недавно открыты новые удобные развязки. В двух шагах железнодорожная станция «Купчино», откуда курсируют пригородные поезда в излюбленные места отдыха петербуржцев – Пушкин и Павловск.

В непосредственной близости также две станции метро – «Купчино» и «Звездная». Рядом с «Звездным дуэтом» есть вся необходимая его жителям инфраструктура: школы, детские сады, торговые комплексы и места для отдыха. По соседству силами «Группы ЛСР» окончено строительство еще двух детских садиков.

Справка о компании ПАО «Группа ЛСР»

Жилой комплекс «Звездный дуэт» - застройщик ООО «ЛСР. Недвижимость – Северо-Запад», проектная деклорация на сайте http://www.lsr.ru/spb/zhilye-kompleksy/zvezdniy-duet/documents/