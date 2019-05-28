Жильё в Хельсинки дорожает. За «квадрат» в столице просят на 65% больше, чем в остальной стране

Стоимость квартир в многоэтажных домах и таунхаусах на вторичном рынке в Хельсинки поднялась в апреле 2019 года на 1,7% в сравнении с аналогичным месяцем 2018-го. Об этом 28 мая сообщает Статистический центр Финляндии.

Однако в остальных регионах Суоми цены, наоборот, снизились, причём на столько же.

В прошлом месяце квадратный метр «вторички» в столице стоил 3673 евро, тогда как за её пределами – 1635 евро.





