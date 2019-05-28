Оптический институт Вавилова и Толбухин маяк станут памятниками

Смольный по решению правительственного совета по сохранению культурного наследия включит в реестр памятников Петербурга главное здание оптического института на Кадетской линии и Толбухин маяк, который стоит в нескольких километрах от острова Котлин. Об этом 28 мая сообщил комитет по охране памятников.

Здание государственного оптического института имени С. И. Вавилова расположено на Кадетской линии, 5. В 2017 году его включили в перечень выявленных (то есть имеющих признаки) объектов культурного наследия.

Главное здание института возведено в стиле советской неоклассики по проекту архитектора Сергея Евдокимова в 1946-1952 годы. Центр дома увенчан ротондой. Полуколонны тосканского ордена украшают портик главного фасада.

В год трехсотлетнего юбилея статус памятника регионального значения получит и Толбухин маяк. Он стоит в Финском заливе в пяти километрах от Кронштадта. Маяк — один из старейших на территории Петербурга. Первое, еще деревянное, сооружение возвели по проекту Петра I. Он был первым маяком в России, огонь которого зажигался постоянно в определённое время. Каменный маяк на месте деревянного построили в 1810 году.







Кроме того, в реестр включат сад усадьбы композитора Антона Рубинштейна на Знаменской улице в Пушкине. Все постройки были разрушены еще в 1944 году. Однако включение территории в список объектов культурного наследия может стать шагом к воссозданию дачи по сохранившимся архивным материалам и фотографиям.

Совет по сохранению культурного наследия рекомендовал Смольному наделить статусом памятника ансамбль «Депо Николаевской железной дороги» – круглого и веерного паровозных депо на Невском проспекте, 85. Первое здание строили по проекту архитектора Рудольфа Желязевича и американского инженера Джорджа Уистлера. Фасад веерного депо, которое возвели по проекту Антона Клевщинского, выходит на набережную Обводного канала.

Также региональными памятниками станут деревянная дача И. С. Крючкова в Репино, на Приморском шоссе, и дом Трофимовых на Синопской набережной.