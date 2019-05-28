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Технологии
28.05.2019 14:50
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Сверхтяжёлая ракета «Енисей» будет стоить в 23 раза дороже аналога от Илона Маска. Об этом рассказал глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин

Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин впервые рассказал, сколько будет стоить новая сверхтяжёлая российская космическая ракета, которую предполагается использовать для экспедиций на Луну.

«Стоимость создания ракеты сверхтяжелого класса (ракета «Енисей». – Прим. ред.) оценивается примерно в 700-750 миллиардов рублей», – сообщил Рогозин 28 мая в интервью РИА Новости

Дмитрий Рогозин отметил, что запланирована разработка первого модуля лунной базы и лунохода-строителя, целевых и вспомогательных средств и элементов лунной инфраструктуры, научной аппаратуры и робототехнических средств, средств медико-биологического обеспечения для осуществления высадки космонавтов на Луну в 2030 году и последующего развертывания посещаемой лунной базы.

Объявленная стоимость разработки «Енисея», который должен выводить на низкую околоземную орбиту Земли 80 тонн грузов и ещё 20 на орбиту Луны, в 23 раза превышает стоимость сверхтяжёлой ракеты компании Space X Илона Маска Falcon Heavy. 



Американская ракета, способная выводить на орбиту 60 тонн грузов, стоит 500 млн долларов. Она уже дважды летала в космос. Тестовый пуск Falcon Heavy состоялся в феврале 2018 года. Тогда в качестве груза ракета успешно вывела на орбиту электромобиль Tesla Roadster с манекеном космонавта в кузове. 12 апреля 2019 года состоялся первый коммерческий запуск Falcon Heavy. 

В то же время «Енисей» втрое дешевле другой сверхтяжёлой американской космической ракеты SLS (Space Launch System). Эта разработка NASA оценивается в 35 млрд долларов. Ожидается, что SLS сможет выводить на околоземную орбиту до 130 тонн грузов. Первый запуск SLS намечен на 2020 год.

Как и ранее в диалоге с Владимиром Путиным, в новом интервью Дмитрий Рогозин назвал в качестве даты создания сверхтяжёлой ракеты «Енисей» 2028 год.

«Понимаю, что у многих энтузиастов космонавтики сроки могут вызывать разочарование. Но здесь есть два важных ограничителя — финансовые возможности государства и здравый смысл. Нам нет смысла участвовать в лунной гонке по той модели, что была в период холодной войны. Для нас Луна — это не просто миссия престижа, а долговременный приоритет, поэтому лучше делать дольше, но дешевле и рациональней с точки зрения компоновки разных элементов программы», – пояснил глава Роскосмоса.

Интервью РИА Новости с Дмитрием Рогозиным вышло через несколько дней после того, как пресс-служба Роскосмоса сообщила «Фонтанке», что руководитель госкорпорации принял решение интервью не давать. 

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