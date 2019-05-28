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Власть
28.05.2019 14:45
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Два «Роллс-Ройса», 13 самолетов. В правительстве рассказали, сколько зарабатывают руководители учреждений культуры

На сайте Министерства культуры выложены в открытом доступе сведения о доходах руководителей учреждений культуры России, подведомственных Владимиру Мединскому. В эти суммы входят как их зарплаты на основном месте работы, так и гонорары за съемки, концерты и другую творческую активность — если речь идет о тех руководителях организаций, которые сами являются творческими людьми. 

Так, самые большие доходы в 2018 году оказались у московских музыкантов — художественного руководителя Национального филармонического оркестра Владимира Спивакова и художественного руководителя Государственного симфонического оркестра «Новая Россия» (каждый из них задекларировал годовой доход на сумму свыше 73 миллионов рублей).

Их петербургский коллега — дирижер Юрий Темирканов, руководящий Филармонией, заработал около 54 миллионов рублей. А вот декларации художественного руководителя — директора Мариинского театра Валерия Гергиева общественность уже не в первый раз не дождалась. Последний раз о нем сведения появлялись только по итогам 2016 года — и тогда маэстро зафиксировал доход в размере 154 миллионов рублей. Высокие гонорары помогли дирижеру приобрести участок в Репино и даже выстроить на нем собственный концертный зал, в котором уже проводились концерты, на одном из которых побывал и корреспондент «Фонтанки». 

Возвращаясь к декларациям, можно узнать ответы на вопросы, сколько зарабатывают руководители крупнейших музеев. Так, глава Эрмитажа Михаил Пиотровский задекларировал за 2018 год доход в 13,7 млн рублей. Его коллега — директор Русского музея Владимир Гусев пополнил свое благосостояние за то же время на 4,5 млн.



Но есть сведениях о доходах и имуществе, интересные не столько указанными в них миллионами, сколько количеством или составом объектов недвижимости или средств передвижения. Например, в этом отношении выделяется блок сводной таблицы, посвященный президенту Российской академии художеств Зурабу Церетели. На него записаны пять «Мерседесов», два «Роллс-Ройса» и один «Бентли». А еще — пять квартир, два жилых дома, три десятка нежилых помещений (по всей видимости, речь идет о мастерских) и шесть земельных участков. Доход художника, творящего с размахом, составил 20,6 млн за год.

Еще один выдающийся список — у и.о.директора Финансово-хозяйственного управления при Российской академии художеств Олега Крысанова. При доходе в 561 тысячу рублей по итогам года на него записаны 16 земельных участков, квартира, катер «Адмиралец» и моторная лодка «Патриот».

Впрочем, в некоторых случаях техника может оказаться и не иллюстрацией благосостояния, а экспонатами коллекции. Так, за директором музея-усадьбы «Архангельское» Вадимом Задорожным (доход 39 миллионов рублей), помимо множества машин ЗИЛ, ЗИС и ГАЗ, а также прочей автотехники, числится аж 13 самолетов — их можно увидеть в Музее техники Вадима Задорожного все в том же Архангельском (к моменту назначения бизнесмена на должность директора музея-усадьбы в 2015 году его музей техники уже существовал и был широко известен). К слову, именно Задорожный возглавлял рейтинг год назад — тогда он задекларировал 119 млн рублей. 


© Фонтанка.Ру

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