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28.05.2019 14:42
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Иглы непонятного происхождения. В Петербурге задержали предпринимателей, подозреваемых в подделке медицинских расходников

Полиция и СК Петербурга задержали коммерсанта и бизнесвумен, которые подозреваются в сбыте незарегистрированных медицинских изделий для процедуры биопсии. Об этом 28 мая сообщает пресс-служба ГУ МВД России по городу и области.

По данным «Фонтанки», один из задержанных – 50-летний гендиректор ООО «Торговый дом «БалтМедБизнес» и ООО «Биопси Диагностик». Дама, которую взяли вместе с ним, – 49-летняя индивидуальный предприниматель. Следствие считает, что бизнес-партнеры ввозили на территорию России незарегистрированные иглы для биопсии и микроинфузионные помпы, после чего подделывали упаковку и реализовывали товар в рамках госконтрактов в разных регионах страны. В петербургские клиники также поступали сомнительные медицинские расходники. 

Полицейские и следователи при поддержке бойцов Росгвардии провели обыски в офисах, на производстве, в типографии, а также дома у задержанных. В итоге изъято более 6 тысяч контрафактных медицинских изделий, наклейки для первичной упаковки, оборудование переупаковки медицинских изделии, типографские макеты, а также финансово-хозяйственные документы и магнитные носители информации, представляющие интерес для следствия.

Оба подозреваемых задержаны в порядке статьи 91 УПК РФ. Уголовное дело возбуждено по статье 238 УК РФ (сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

 



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