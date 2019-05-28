Стало известно, с кем в группе сыграет сборная России на ЧМ-2020 по хоккею

Сборная России по хоккею вошла в одну группу с командами США, Швейцарии и Финляндии на чемпионате мира-2020. Об этом 28 мая сообщила на своем сайте Международная федерация хоккея (IIHF).

Полностью группы выглядят следующим образом:

Группа В (игры в Цюрихе): Россия; Финляндия; США; Швейцария; Латвия; Норвегия; Италия; Казахстан.

Группа А (игры в Лозанне): Канада; Швеция; Чехия; Германия; Словакия; Дания; Белоруссия; Великобритания.







ЧМ-2020 пройдет с 8 по 24 мая в швейцарских Цюрихе и Лозанне.

В IIHF уточнили, что посев производился в соответствии с рейтингом федерации, который основан на результатах прошедшего чемпионата мира, а также Олимпийских игр и других мировых соревнований за последние четыре года.

Напомним, на ЧМ-2019 в Братиславе сборная России взяла бронзу, первое место осталось за финнами.