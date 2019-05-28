Косовский президент объяснил задержание российского работника ООН. Тот «выдавал себя за дипломата и мешал полиции»

Президент непризнанной республики Косово Хашим Тачи прокомментировал арест сотрудника миссии ООН по делам временной администрации в балканском государстве UNMIK Михаила Краснощекова.

«Россиянин был арестован. Он выдавал себя за дипломата и вмешивался в действия полиции», – говорится 28 мая в заявлении Тачи.

По его словам, власти республики не ставили своей задачей арестовать именно россиянина. Тачи подчеркнул, что среди задержанных в ходе рейда были люди разных национальностей. Он уточнил, что полиция непризнанной страны в ходе операции боролась с контрабандой.

Ранее посольство России подтвердило задержание Краснощекова. В ООН пообещали опубликовать заявление в ближайшее время.

О задержании Краснощекова утром рассказал президент Сербии Александр Вучич во время специального заседания. Чуть позже сербские СМИ опубликовали видео его ареста.





