Косовский президент объяснил задержание российского работника ООН. Тот «выдавал себя за дипломата и мешал полиции»
Президент непризнанной республики Косово Хашим Тачи прокомментировал арест сотрудника миссии ООН по делам временной администрации в балканском государстве UNMIK Михаила Краснощекова.
«Россиянин был арестован. Он выдавал себя за дипломата и вмешивался в действия полиции», – говорится 28 мая в заявлении Тачи.
По его словам, власти республики не ставили своей задачей арестовать именно россиянина. Тачи подчеркнул, что среди задержанных в ходе рейда были люди разных национальностей. Он уточнил, что полиция непризнанной страны в ходе операции боролась с контрабандой.
Ранее посольство России подтвердило задержание Краснощекова. В ООН пообещали опубликовать заявление в ближайшее время.
О задержании Краснощекова утром рассказал президент Сербии Александр Вучич во время специального заседания. Чуть позже сербские СМИ опубликовали видео его ареста.
Справка:
Михаил Краснощеков числится политическим офицером в ООН. В организации он проработал более десятка лет, специализируясь на «постконфликтном управлении и поддержании мира». В последнее время он работал в миссии ООН по делам временной администрации в Косове UNMIK. В непризнанной республике в его обязанности входил мониторинг и анализ событий в политической, социальной и экономической областях. Кроме того, Краснощеков поддерживал контакты с другими международными организациями, например ЮНЕСКО.