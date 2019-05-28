Автомобилисты снимают на видео лосей и лосят, гуляющих вдоль трасс под Петербургом

Водители в Ленинградской области любуются гуляющими вдоль автомобильных трасс лосями – как взрослыми, так и молодняком. Но не стоит забывать об осторожности: животные у дорог – это не только мило, но и опасно.

Утром 28 мая участница группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» Алла наблюдала группу сразу из четырех лосей на Приозерском шоссе в 7 километрах от города. Животные стояли недалеко от проезжей части, но затем, испугавшись людей, ушли в лес.

Видео: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»/vk.com







А вечером 27 мая на Новоприозерском шоссе видели лосенка. Он гулял вдоль трассы недалеко от развязки на Агалатово в направлении Сосново. «Лоси и кабаны вообще тут частые гости. Будьте аккуратны», – отметили в группе.

В мае у лосей началась весенняя миграция. В Ленинградской области их сейчас насчитывается около 20 тысяч особей, и популяция растет. Нередко животные заходят и в лесонасаждения Петербурга. Водителей призвали к осторожности даже в комитете природопользования Смольного.

При виде лося нужно снизить скорость – если понадобится, даже остановиться – и медленно уехать от животного. Не надо приближаться или привлекать его внимание, это может спровоцировать агрессию. ДТП с лосями нередко имеют весьма тяжелые последствия. А, кроме того, ущерб за сбитое животное придется возмещать.

Буквально 20 мая на трассе А-120, в районе Ульяновского, автомобиль сбил лося. О пострадавших среди людей не сообщается, а вот животное, судя по опубликованному в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Неизданное» фото, вероятно, погибло.

Ночью 18 мая на Мурманском шоссе произошла авария с участием лося и четырех машин, включая две фуры. Зверь не выжил, люди, по предварительным данным, не пострадали.

14 мая под Кировском от столкновения с выбежавшим на дорогу лосем водителя спасли разумная скорость и хорошая реакция. А вот 12 мая на трассе «Нарва» водитель «Шкоды» среагировать на внезапно выскочившее животное не успел. В результате машина получила серьезные повреждения, включая вмятую крышу, автомобилист отправился в больницу, а лось погиб.