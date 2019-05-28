Под «Метеором» погиб член сборной России по виндсёрфингу. Столкновение сняли видеокамеры

Погибшим в акватории Финского залива виндсёрфингистом был 18-летний член сборной России Артём Акимов. Он готовился к первенству мира. Столкновение виндсёрфа с пассажирским теплоходом «Метеор» попало в объектив камеры.

Личность погибшего подтвердила «Фонтанке» 28 мая директор спортивной школы по парусному спорту «Крестовский остров» Наталья Федорова.

«Артём Акимов — опытнейший спортсмен, член сборной России, недавно отобрался на первенство мира по виндсёрфингу. К нему он и готовился вчера», – рассказала она.

Спортсмен стартовал от Южной дороги Крестовского острова, где расположена школа, добрался до Морской набережной Васильевского острова и развернулся. Петровский фарватер он пересекал на высокой скорости.







«Акваторию Малой Невки и Петровского фарватера Артём знал досконально», – добавила Федорова.

На записи камер уличного наблюдения видно, как виндсёрфер и «Метеор» приближаются друг к другу под прямым углом без изменения траекторий и скорости. По предположению директора школы, Акимов и капитан теплохода не видели друг друга. За спортсменом были закреплены ярко-желтая доска и ярко-малиновый парус с мачтой почти пять метров.

«Это достаточно заметный объект», – уточнила директор школы. Спортсмен пересек судовой ход и попал под «Метеор». Судно сбросило скорость после столкновения.

Акимов родился в Ростовской области. Переехал в Петербург. Виндсёрфингом занимался с детства. В этом году он оканчивал школу, 29 мая должен был сдавать ЕГЭ. Поступать собирался в Университет Лесгафта.