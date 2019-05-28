Происшествия
Посольство России в Сербии подтвердило задержание россиянина в Косово. Дипломаты требуют его освобождения, СМИ сообщают о ранении
Российская дипмиссия в Сербии следит за судьбой сотрудника миссии ООН по делам временной администрации в Косове UNMIK Михаила Краснощекова, который был задержан в ходе рейда косовской полиции на севере непризнанной республики. Посол РФ потребовал наказать виновных.
«На данный момент можем подтвердить, что арестован российский гражданин», – рассказала «Фонтанке» 28 мая пресс-секретарь российской дипмиссии Маргарита Комиссарова.
По ее словам, сведения о задержании Краснощекова поступили от сербских властей, после чего дипломаты стали их проверять.
При этом в посольстве не смогли подтвердить информацию сербских СМИ о том, что Краснощеков находится в больнице с ранением.
«Возмущены провокацией властей Приштины в отношении российского гражданина, сотрудника МООНК Михаила Краснощекова. Требуем немедленного освобождения россиянина и привлечения к ответственности всех виновных в этом вопиющем инциденте», – так ситуацию прокомментировал посол РФ Александр Чипурин.
В ООН на запрос «Фонтанки» пообещали в ближайшее время опубликовать заявление по поводу задержания Краснощекова.
О задержании россиянина утром рассказал президент Сербии Александр Вучич во время специального заседания. Чуть позже сербские СМИ опубликовали видео его ареста.
Справка:
Михаил Краснощеков числится политическим офицером в ООН. В организации он проработал более 13 лет, специализируясь на «постконфликтном управлении и поддержании мира». В последнее время он работал в миссии ООН по делам временной администрации в Косове UNMIK. В непризнанной республике в его обязанности входил мониторинг и анализ событий в политической, социальной и экономической областях. Кроме того, Краснощеков поддерживал контакты с другими международными организациями, например ЮНЕСКО.