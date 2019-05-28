МИД РФ осудил «очередную провокацию» Косово в сербских районах. В ходе рейда был задержан и россиянин

Министерство иностранных дел России считает, что шаги Приштины ведут к «разжиганию межэтнической напряженности» в регионе и лишают смысла «многолетние усилия международного сообщества по мирному постконфликтному урегулированию». Так ведомство отреагировало на полицейский рейд среди сербского населения региона, в ходе которого в том числе был задержан россиянин.

«Рассматриваем вторжение косовоалбанского спецназа в сербонаселенные муниципалитеты на севере края утром 28 мая и задержание 13 местных сербов как очередную провокацию Приштины, направленную на устрашение и выдавливание неалбанского населения, установление контроля над этими районами силовым путем», – заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По ее словам, ранее было достигнуто соглашение, согласно которому «косовский полицейский спецназ, вооруженный длинноствольным оружием» не будет входить на северные территории непризнанной республики, где проживают преимущество этнические сербы. «Тем не менее, на протяжении последних лет это происходит снова и снова при полном попустительстве международных сил», – посетовала Захарова.

Российский МИД уверен, что такое поведение албанцев – это «прямое следствие многолетнего потакания им со стороны ЕС и США». Провокация косоваров сводит на нет усилия по мирному урегулированию конфликта.







Напомним, что рейд полиции в районах компактного проживания этнических сербов привел к недовольству в Белграде. Власти Сербии привели в боевую готовность армию, пообещав дать ответ в течение 24 часов. В Косово, в свою очередь, настаивают на проведении «операции по борьбе с контрабандой и организованной преступностью».

По информации сербской стороны, в ходе рейдов был схвачен и российский сотрудник Миссии ООН по делам временной администрации в Косове UNMIK Михаил Краснощеков. В российском посольство в Белграде заявили, что получили информацию и сейчас ее проверяют. В миссии ООН пока официально не прокомментировали задержание своего офицера.