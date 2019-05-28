Чиновник из Хакасии подал встречное заявление в полицию на корреспондента «России-24»

Глава Ширинского района Хакасии Сергей Зайцев попросил привлечь к ответственности корреспондента программы «Вести. Дежурная часть» телеканала «Россия-24» Ивана Литомина. Чиновник считает, что журналист его оскорбил, и добивается возбуждения дела по статье 319 УК РФ.

Как сообщает ИА «Хакасия» 28 мая, за главу вступились депутаты районного совета. Причём представители всех партий. Они направили обращение в поддержку чиновника на имя главы МВД РФ Владимира Колокольцева, председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина и генпрокурора Юрия Чайки.

В обращении депутаты заявили, что «тенденциозное и необъективное освещение конфликта оскорбляет жителей Ширинского района, подрывает доверие к СМИ», а корреспондент Иван Литомин «намеренно спровоцировал конфликт».

Помимо этого, депутаты не поддержали решение президиума генсовета «Единой России» об исключении Зайцева из партии. Также народные избранники против грядущего рассмотрения вопроса о соответствии Зайцева занимаемой должности и инициировании процедуры его отзыва избирателями. Члены районного политсовета «Единой России» и вовсе заявили, что если глава района будет исключён из партии, то они уйдут за ним.







Напомним, что съемочная группа «России-24» пришла в кабинет к Зайцеву, чтобы задать вопрос о расходовании бюджетных средств, которые должны были потратить на строительство жилья. Между Литоминым и главой района произошёл конфликт, после чего Зайцев попытался вытолкать журналиста из кабинета. В конечном счёте он повалил представителя СМИ на пол, а затем выгнал.

Сотрудники телеканала настояли на привлечении Зайцева к уголовной ответственности. Следственное управление СКР по Хакасии возбудило уголовное дело по части 3 статьи 144 УК РФ («Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов»). Зайцев же считает, что корреспондент спровоцировал нападение своим «крайне хамским» поведением.