«Связной» завершил объединение с «Евросетью» и сменил гендиректора

Группа «Связной» завершила юридическое и операционное слияние с ретейлером «Евросеть», сообщила 28 мая пресс-служба объединенной компании.

Интеграция увенчалась сменой руководства. Генеральный директор «Связного» Александр Малис покинул компанию, его место заняла старший вице-президент «Связного» по коммерческой деятельности Оксана Гуськова.

Слияние «Связного» и «Евросети» началось в 2018 году. В результате сформирована единая ИТ-инфраструктура, осуществлен переход на единую логистическую систему и произведено слияние юридических лиц операционных компаний, сообщили в пресс-службе.

Объединенная группа является крупнейшей в мире розничной сетью в области высоких технологий по числу магазинов и лидером е-commerce в своем сегменте. Владельцем ретейлера является брат Александра Малиса Олег.





