Перевод с японского. Антимонопольщики закрыли кафе, оскорбившее петербуржцев

Петербургское УФАС добилось закрытия кафе японской кухни в Приморском районе, чье название, означающее в переводе с японского «Выходной день суббота», оскорбило местных жителей. Об этом сообщила 28 мая на пресс-конференции врио заместителя руководителя ведомства Марина Никитина.

По ее словам, с жалобой на заведение обратились соседи кафе. Хотя оно является франшизой японской сети и имеет официально зарегистрированный товарный знак, антимонопольщики согласились с доводами, что такое название ассоциируется с бранными словами, а значит нарушает закон.

Владелец заведения принес извинения жителям и закрыл кафе, уточнила Никитина.





