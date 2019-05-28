За девять лет Россия из-за аварий в космической отрасли потеряла 35 млрд рублей. Треть из них возместить не удалось

Аварии в ракетно-космической отрасли с 2010 по 2018 год обошлись России более чем в 35 млрд рублей. Об этом свидетельствуют данные, указанные в финансово-экономическом обосновании к постановлению правительства об увеличении субсидирования страхования пусков, опубликованном на портале нормативных правовых актов. На публикацию 28 мая обратил внимание РБК.

В документе указано, что за девять лет произошло 11 аварийных пусков космической техники.

«При этом за счет инструмента страхования Российской Федерации было возмещено почти 20 млрд руб. (что более чем в 7 раз превышает затраты на страхование)», — говорится в обосновании правительства.

Однако ряд аварийных пусков был не застрахован, убытки Роскосмоса из-за этого достигают 10,5 млрд рублей. «Источники возмещения не установлены», – подчеркивают чиновники.







В правительстве советуют увеличить лимит на страхование рисков для космической отрасли. В 2019-2021 годах на эти цели планируется потратить 30,7 млрд рублей.