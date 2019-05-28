ЕЦБ выпустил новые банкноты в 100 и 200 евро. Они будут лучше помещаться в кошелёк

Во всех странах еврозоны с 28 мая в обращение вводятся новые купюры достоинством в 100 и 200 евро, сообщает Банк Финляндии.

Они завершат апгрейд серии, который проводился в течение нескольких лет. Ранее были выпущены банкноты номиналом в 5, 10, 20 и 50 евро.

«При изготовлении купюр использованы высокие технологии. Новые функции безопасности гарантируют, что мы будем оставаться на несколько шагов впереди от фальшивомонетчиков», – заявила глава департамента платежных систем Банка Финляндии Пяйви Хейккинен.







Банкноты номиналом 100 и 200 евро содержат голограмму с маленькими символами евро, перемещающимися по числу. На них также есть изумрудно-зеленые цифры, знакомые по всем другим банкнотам обновленной серии. Также сообщается, что по размеру они будут лучше старых помещаться в кошельки.

Кроме того, новые купюры более долговечны. «Это означает, что банкноты нужно будет менять реже, тем самым снижая затраты на производство и воздействие на окружающую среду», – отмечает Банк Финляндии.

Купюры номиналом 500 евро ЕЦБ перстал выпускать 26 января 2019 года.